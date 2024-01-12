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5項婦女好孕幼兒健康新政 黃敏惠勉適婚年輕人結婚生育

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利。記者魯永明／攝影
嘉市府推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利。記者魯永明／攝影

因應少子化，嘉市府營造健康生育環境、守護寶寶健康，新年推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利，鼓勵適婚年輕男女早日結婚、生育。

黃敏惠宣布五項婦幼健康補助方案，感謝議會支持預算：孕婦產前檢查最高補助3500元；育齡女癌友凍卵補助3萬5000元、男癌友凍精補助8000元；新生兒罕見疾病自費篩檢補助1000元；提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗；補助孕婦乘車券4500元，減輕家庭負擔、孕育健康下一代。

女性晚婚遲育，生育年齡升高，準媽媽孕程及生產風險增加，鼓勵風險較高孕婦接受產前遺傳檢查，市府降低補助年齡至30歲以上孕婦，可選擇唐氏症篩檢、羊膜穿刺或染色體檢測，最高補助3 500元。「新生兒篩檢」國健署補助21項公費檢查，每年全國約發現3000多個先天性代謝異常個案，須及早治療，市府加碼補助1000元，提供10項罕病自費篩檢。

輪狀病毒是引起幼兒腸胃炎主因之一，市府補助弱勢嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗，提升幼兒免疫力，降低感染風險，補助對象低收、中低收及罕見疾病嬰幼兒；另，媽媽從懷孕就可領取市府提供車資補貼乘車券，乘車補助從2800元提高到4500元，每趟次最高補助100元提高為150元，使用期限延長到產後3個月。

生育年齡男女罹癌，化療或放療可能損害生殖器官及細胞，面臨治療和生育兩難，先凍卵凍精保存，可抗癌仍保有生育機會。首創「育齡癌友好孕補助計畫」，生殖機構不限嘉市院所、補助費全國最高色，女性補助取卵療程費及第一年保管費3萬5000元，男性補助取精療程費及第一年保管費8000元，設籍嘉市、醫師診斷評估適合凍卵凍精者都可申請。

寶寶出生到3歲前，安排「幼兒專責醫師」為寶寶量身打造個人化健康管理，定期檢視身體發育與行為發展，提供健康照護諮詢。洽詢資衛生局（05）2338066分機513、535(孕婦產前檢查、新生兒篩檢、育齡癌友好孕補助)、分機112(口服輪狀病毒疫苗)、分機320(幼兒專責醫師制度)；社會處（05）2254321分機155(孕婦車資補貼)。

嘉市府推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與可愛幼兒合照。記者魯永明／攝影
嘉市府推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與可愛幼兒合照。記者魯永明／攝影
嘉市府推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利。記者魯永明／攝影
嘉市府推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利。記者魯永明／攝影
嘉市府新年推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利。記者魯永明／攝影
嘉市府新年推出5項婦女好孕幼兒健康新政上路，市長黃敏惠上午與衛生局長廖育瑋、社會處長李思賢、婦幼、議員及里長，共同在衛生局公布5項新政福利。記者魯永明／攝影

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