嘉義市新任消防局長、財稅局長發布 黃敏惠：新局長經歷完整

嘉義市政府上午發布2位新局長人事，消防局副局長郭立昌調升局長，16日生效，財政稅務局長由副局長洪彩燕調升，派令即日生效，15日布達。市長黃敏惠說，2位新局長服務公職，在不同職位工作，歷練完整，表現優秀，內升局長，共同為市政打拚。

消防局長蘇耀星16日屆齡退休，財稅局長因去年原局長林瑞彥升任副市長，由原副局長洪彩燕代理，此次洪彩燕真除，升任財稅局長。市府發布2位新局長人事，消防局副局長郭立昌升任局長，副局長由原第一消防大隊長李宗儒調升，派令16日生效。財政稅務局長由副局長洪彩燕調升，副局長由簡任秘書涂美娟調任。

新任消防局長郭立昌、中央警官學校消防系51期畢業，畢業分發至嘉義歷練，歷任嘉縣警局消防隊分隊長、巡官及所長、嘉市警局刑事組長、刑警隊少年組長，88年嘉市消防局成立轉任行政室主任，後接任第一、第二大隊大隊長及科長職務，資經歷完整，指揮救災表現有目共睹，104年陞任副局長。

郭立昌感謝歷任局長與同仁打拚，讓消防局團隊茁壯，公共安全乃是市長打造幸福城市基石，局長不只是職位，更是志業，責任和使命，感謝市長認同肯定，未來將率消防局團隊踏著穩健步伐，為捍衛市民生命財產安全盡最大的努力。