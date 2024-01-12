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阿里山公路沿線緋寒櫻、河津櫻盛開 投票後迎賞櫻熱潮

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山公路83.5K的緋寒櫻盛開中。圖／漫步在雲端的阿里山提供
阿里山公路83.5K的緋寒櫻盛開中。圖／漫步在雲端的阿里山提供

阿里山賞櫻季前奏開始，台18阿里山公路沿線緋寒櫻去年12月盛開，河津櫻目前也接棒綻放中，目前賞櫻景點推薦有梅山鄉太和樟樹湖及迷糊步道阿里山鄉公所，河津櫻已開5至7成，白色福爾摩沙櫻仍含苞待放中，阿里山遊樂區內有3棵緋寒櫻綻放，遊客訪園區後不妨順道賞櫻花。

林業署嘉義分署阿里山工作站的技士蕭明學指出，目前台18線石棹到十字路、再到阿里山森林遊樂區外的緋寒櫻，已綻放近8成，白色福爾摩沙櫻則含苞待放中，園區內則有3棵緋寒櫻綻放。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明指出，阿里山區及阿里山公路沿線共種有約40種櫻花品種，分布在大阿里山區，森林遊樂區有33個品種，花期從12月上旬至翌年4月底左右，要先清楚花開的景點才能知道要到哪裡觀賞。

黃源明說，河津櫻盛開的3大景點有太和樟樹湖、隙頂意象停車場及迷糊步道鄉公所，其中樟樹湖櫻穀王近滿開期，櫻后在嘉169縣道10公里處路旁，其他河津櫻及緋寒櫻散布在周邊茶園，建議離峰時段前往。

黃源明也指出，隙頂意象的河津櫻是未來重點，最密集最壯觀的是在觀景台下方的停車場平台，建議車輛停在下方專用停車場，再沿著步道到觀景台賞櫻，目前河津櫻約3至5分開。

迷糊步道的河津櫻是本周推薦賞花景點，最美的河津櫻在鄉公所至清潔隊路段，目前花況約5至7分開，遇計下周滿開，建議車輛停鄉公所外路旁停車場，再沿著涼亭、戶政事務所到清潔隊的步道。

嘉義縣番路鄉隙頂意象河津櫻最密集壯觀。圖／漫步在雲端的阿里山提供
嘉義縣番路鄉隙頂意象河津櫻最密集壯觀。圖／漫步在雲端的阿里山提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖櫻穀王河津櫻本周近滿開。圖／漫步在雲端的阿里山提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖櫻穀王河津櫻本周近滿開。圖／漫步在雲端的阿里山提供
阿里山賞櫻本周推薦最美的河津櫻在阿里山鄉公所至清潔隊路段。圖／漫步在雲端的阿里山提供
阿里山賞櫻本周推薦最美的河津櫻在阿里山鄉公所至清潔隊路段。圖／漫步在雲端的阿里山提供

阿里山 河津櫻 景點

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