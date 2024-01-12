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還給民眾行的安全 台南財稅局新化分局改善人車爭道
台南市財稅局新化分局辦公廳舍因周邊環境發展快速，但早期廳舍前電箱、老樹、公車站牌等規畫不佳，且長期遭車輛違規停放占用情形嚴重，更有人車爭道疑慮，為改善行人通行空間，南市府提撥經費改善，工程近期完工，全新徒步區改善人車分道，也保障用路人行的安全。
財稅局長盧貞秀表示，新化辦公廳舍建造已有40多年，每到上下班時刻公車停靠，都有人車爭道的情況發生，險象環生，因此，此次改善工程重新規畫新化分局辦公廳舍大門及行人徒步區，利用原有路旁退縮地設置人行道，大門兩側增設無障礙步道。
盧貞秀提到，新化分局是少數擁有綠地的公務機關，改善工程也結合廳舍旁庭院式造景，融入原有造景、草皮、象牙木及15棵樹齡長達50年老龍柏樹等，使步道、人行道平整無障礙，路邊也新劃設汽、機車停車格、公車停靠站等，交通井然有序，也提供民眾友善的通行空間。
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