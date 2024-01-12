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還給民眾行的安全 台南財稅局新化分局改善人車爭道

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府財稅局新化分局辦公廳舍改善步道、人行道平整度，路邊也新劃設汽、機車停車格、公車停靠站等，使交通井然有序。圖／南市財稅局提供
南市府財稅局新化分局辦公廳舍改善步道、人行道平整度，路邊也新劃設汽、機車停車格、公車停靠站等，使交通井然有序。圖／南市財稅局提供

台南市財稅局新化分局辦公廳舍因周邊環境發展快速，但早期廳舍前電箱、老樹、公車站牌等規畫不佳，且長期遭車輛違規停放占用情形嚴重，更有人車爭道疑慮，為改善行人通行空間，南市府提撥經費改善，工程近期完工，全新徒步區改善人車分道，也保障用路人行的安全。

財稅局長盧貞秀表示，新化辦公廳舍建造已有40多年，每到上下班時刻公車停靠，都有人車爭道的情況發生，險象環生，因此，此次改善工程重新規畫新化分局辦公廳舍大門及行人徒步區，利用原有路旁退縮地設置人行道，大門兩側增設無障礙步道。

盧貞秀提到，新化分局是少數擁有綠地的公務機關，改善工程也結合廳舍旁庭院式造景，融入原有造景、草皮、象牙木及15棵樹齡長達50年老龍柏樹等，使步道、人行道平整無障礙，路邊也新劃設汽、機車停車格、公車停靠站等，交通井然有序，也提供民眾友善的通行空間。

南市府財稅局新化分局辦公廳舍前庭長期遭車輛違規停放占用情形嚴重，更有人車爭道疑慮，為改善行人通行空間，南市府提撥經費，規畫全新徒步區，改善人車分道，也保障用路人行的安全。圖／南市財稅局提供
南市府財稅局新化分局辦公廳舍前庭長期遭車輛違規停放占用情形嚴重，更有人車爭道疑慮，為改善行人通行空間，南市府提撥經費，規畫全新徒步區，改善人車分道，也保障用路人行的安全。圖／南市財稅局提供

人行道 公車 行人

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