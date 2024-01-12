濁水溪揚塵防治見效 去年揚塵事件降至5天

雲林縣濁水溪揚塵自2018年開始展開跨部會與地方聯手防治，透過噴灑三仙膠、鋪設文蛤殼、霧砲除塵等多管齊下，去年揚塵事件降至5天，比2017年減少54天，裸露地面積也減少933公頃，成效顯著。

雲林縣環保局空噪科長吳其臻表示，統計2017年至2023年，雲林縣已完成61間國民小學、658間教室裝設新風換氣系統，環境清理洗街15萬公里、霧砲除塵作業及三仙膠噴灑722公頃、文蛤殼鋪設30.5公頃等措施。

揚塵事件日由2017年59天降至2023年5天，降低9成以上揚塵，裸露地面積也從1500公頃減至567公頃，減少933公頃，改善達62%，並營造4公頃鳥類復育棲地，已發現超過245餘種鳥類。

雲林縣環保局長張喬維表示，中央、地方合作防治揚塵成效卓著，縣府在2022年以濁水溪揚塵獵砂行動榮獲TSAA台灣永續行動獎金獎及國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎肯定，目前行政院持續推動第三期防治方案，未來三年將投入逾8億元，透過長效型防塵措施，營造永續韌性河川環境，並強化應變機制，以降低揚塵發生次數。