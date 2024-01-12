總統大選明投票 這個動物園大統領票選揭曉「牠」狂掃6萬票

明天就是總統大選，搭上選舉話題，台南市學甲區的頑皮世界野生動物園日前舉辦第二屆「大統領選拔賽」，民眾可投下關鍵一票，看看6位參選的動物明星誰能當「大王」，線上票選跟實體投票同步進行，現在終於「開票」完成，結果比總統大選搶先出爐，水豚「豚寶」拿到6萬多票，以39％得票率連任成功。

頑皮世界舉辦的第二屆「大統領選拔」中，包括水豚「豚寶」，以及長頸鹿「鹿克」、藪貓「樂咖」、耳廓狐「JoJo」、金剛鸚鵡「GaGa」、黑腳企鵝「Sunny」6名候選人賣萌爭取支持，各有忠實鐵粉，還有網友用力催票，要拱心儀的動物明星「上位」，娛樂效果十足。

園方從去年11月中開放投票，結算後總計獲得近20萬張選票，總票數比上屆的10萬票更是翻倍成長，水豚「豚寶」果然有連任優勢，狂掃67,256票以39%得票率，擊敗其他5位對手，甚至比第二高票的長頸鹿「鹿克」還多了38,000票，看來短期間很難有對手可以撼動其地位。