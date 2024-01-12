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繳稅單減量！台南1年199萬餘件 鼓勵電子帳單、5輛車1張稅單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公私協力，推動稅單歸戶及電子化，為低碳宜居台南共同努力。圖／台南市財稅局提供
台南市公私協力，推動稅單歸戶及電子化，為低碳宜居台南共同努力。圖／台南市財稅局提供

台南市每年印製的房屋稅、地價稅及使用牌照稅紙本繳款書高達199萬餘件，因繳納期間長達一個月，時有發生民眾因稅單遺失、破損而再次申請補發情事，財稅局為落實節能減碳永續環境政策，鼓勵以電子方式傳送繳款書，將稅單直接寄送至本人電子郵件信箱，可直接採行動支付繳稅，免出門免受時間限制，讓繳稅變得超便利；另也推動汽車牌照稅歸戶，讓稅單減量。

財稅局副局長楊文榮表示，若已辦妥轉帳納稅者，也可申請電子傳送轉帳通知及證明。往年課徵使用牌照稅，採一輛車籍一份繳款書，對於多車族繳稅超麻煩，該局已提供受理民眾申請繳款書歸戶服務，現行每張稅單最多可整合5筆車籍資料，例如張先生擁有3輛汽車，歸戶後只會收到1份稅單，李小姐擁有8輛汽車，歸戶後僅會收到2份稅單，稅單減量方便繳稅又環保。

為推動便民服務措施，楊文榮率領相關單位主管分別拜會台灣科學園區科學工業同業公會南部園區辦事處、聯華生技(股)公司及大成長城企業(股)公司，雙方就地方稅政進行意見交流，就使用牌照稅繳款書歸戶、以電子方式傳送繳款書、轉帳通知及證明等服務詳細介紹，研商進一步的合作推廣方式。

財稅局表示，與會人員提供許多寶貴的意見，將作為未來稅政推動的參考。藉由此次的拜訪，更有效提供南科園區及企業員工稅務即時資訊與協助，透過公、私合作模式，宣導最新稅務資訊及便民服務。

以電子方式傳送繳款書。圖／台南市財稅局提供
以電子方式傳送繳款書。圖／台南市財稅局提供

長期約定轉帳加上車籍歸戶及電子傳送。圖／台南市財稅局提供
長期約定轉帳加上車籍歸戶及電子傳送。圖／台南市財稅局提供

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