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曾寄200多封信爭取教育合作無回音 斗南高中靠這招簽回跨國MOU

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
聖克里斯多福及尼維斯駐台大使Francis日前至雲林縣斗南高中訪談、互動，在聆聽學生全英簡報後，表達將牽線與克國Charles E Mills Secondary School展開國際教育合作的積極態度。記者陳苡葳／攝影
聖克里斯多福及尼維斯駐台大使Francis日前至雲林縣斗南高中訪談、互動，在聆聽學生全英簡報後，表達將牽線與克國Charles E Mills Secondary School展開國際教育合作的積極態度。記者陳苡葳／攝影

聖克里斯多福及尼維斯的Charles E Mills Secondary School本月10日與雲林縣斗南高中簽署教育合作協議，將展開跨國學術交流，校方今天證實喜訊，當天在台灣駐克國大使林昭宏率隊下，由校長林秀娟代表簽署MOU，接下來透過線上課程深化學生的英語聽、說能力，進一步全英語生活應用。

斗南高中雙語實驗班成立2年，是大斗南學區首間公立學校開拓外語專修班級，校內課程設計高中一年級由雙語生活科技教師和英語課程教師共同指導，奠定學生基礎；高中二年級後，規畫包括模擬創業競賽活動課程，透過「E網紅課程」傳授行銷重點，哥倫布課程則注重地理實作探究，強化文組學生語言實力。

斗南高中教師莊純青說，為拓展學生學習視野，雙語教師團隊積極與外界聯繫，至今共寄出200多封電子信，希望爭取國際線上交流合作機會，然而事與願違，均未獲回應，但學校未因此氣餒，持續修正計畫，現已成功和聖克里斯多福及尼維斯Charles E. Mills Secondary School 、澳洲Cranbrook School、帛琉Palau Public High School、馬來西亞MMOA Founder及Harvest International School 、印度Maharaja Agarsain Public School,Ashok Vihar 、越南Trường THPT Xa La - Hà Đông等6國7校完成視訊交流。

莊純青說，去年校方接獲林昭宏大使的越洋電話，表示將安排聖克里斯多福及尼維斯駐台大使Francis到校訪談，全校師生日前接待Francis大使到來，他不僅自備當地傳統服裝，還親自示範舞蹈，與學生一起手舞足蹈，氣氛非常歡樂，會後聆聽學生全英語簡報，當下即表示將牽線2國學校國際教育合作的積極態度。

林秀娟說，學校目前和馬來西亞Harvest International School簽署MOU，此行成功再與克國學校合作，意義非凡，除能加強本地學生與異地師生的交流層次，未來也能展開跨國實地合作，提供學生更國際的受教機會，讓語言成為學子的隨行能力，自在運用，成為世界公民。

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使Francis（右一）日前返國遞送與雲林縣斗南高中的MOU合約，當天由台灣駐克大使林昭宏（左二）率隊前往Charles E. Mills Secondary School簽訂合作協議。圖／斗南高中提供
聖克里斯多福及尼維斯駐台大使Francis（右一）日前返國遞送與雲林縣斗南高中的MOU合約，當天由台灣駐克大使林昭宏（左二）率隊前往Charles E. Mills Secondary School簽訂合作協議。圖／斗南高中提供
聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使Francis（右，綠衣者）日前至雲林縣斗南高中訪談，不僅自備當地傳統服裝，還和學生一起手舞足蹈，氣氛非常歡樂。記者陳苡葳／攝影
聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使Francis（右，綠衣者）日前至雲林縣斗南高中訪談，不僅自備當地傳統服裝，還和學生一起手舞足蹈，氣氛非常歡樂。記者陳苡葳／攝影

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