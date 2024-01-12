聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義郵局拉皮 籌備招商

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市文化路的歷史建築嘉義郵局，經拉皮整修，外觀恢復原本土黃色牆面。 記者魯永明／攝影
嘉義市文化路的歷史建築嘉義郵局，經拉皮整修，外觀恢復原本土黃色牆面。 記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈最精華地段上的歷史建築嘉義郵局，一度因與承租商解約，外牆整修工程延宕，挨批行政怠惰，且大片圍籬、鷹架影響觀瞻；近期拉皮整修完工，恢復原土黃色牆面，但圍籬尚未拆除。嘉義郵局表示，規畫活化為營運商店、郵政文物展區，上半年預備招商作業。

嘉義郵局說明，今年第1季繼續內部設施拆除工程，且活化還涉及有郵局門前攤販管理，及鳥群棲息門前樹、停車等問題，須與相關機關協調。文化局表示，須提報完工活化營建計畫，經文資審議委員會審核通過才能營運。

中華郵政公司提報法院營運計畫，經委託專業顧問團隊完成初步活化定位與空間規畫，1、2樓共逾3千坪空間，1樓規畫精緻特產商店區大廳，隔間數個單元出租商業使用，挑高大廳部分空間作公眾使用；2樓規畫藝文展示、親子空間等，可近距離欣賞歷史建築設計細節，也規畫郵政主題空間。

嘉義 郵局 歷史建築

延伸閱讀

嘉市歷史建築文化路郵局整修復古風 活化營運商店及郵政文物展區

貪腐審判在即 美全國步槍協會執行長辭職

屏東縣公教單身聯誼即起報名 走訪潮州挑戰實境解謎

影／嚇死！高雄建築工地鷹架整片倒下！道路受阻壓損2車

相關新聞

高麗菜價慘跌 雲林批發每公斤不到10元

「菜王」高麗菜去年因颱風侵襲，價格一度飆漲每公斤200多元，如今氣溫回暖、產量旺盛，雲林西螺果菜市場平均交易價從去年9月...

嘉義郵局拉皮 籌備招商

嘉義市文化路商圈最精華地段上的歷史建築嘉義郵局，一度因與承租商解約，外牆整修工程延宕，挨批行政怠惰，且大片圍籬、鷹架影響...

嘉南大圳渠道改造 新化增水綠步道

台南新化區5年多前獲公告歷史街區，範圍內卻缺公園綠地，市府以「新化風情小鎮」獲內政部核定補助，改造流經新化城鎮外圍的嘉南...

成大惡地協作USR團隊 沒落百年「左鎮大街」重新被看到

成功大學惡地協作USR團隊師生以「左鎮大街」及「元宇宙在左鎮」為題，與左鎮國小老師王鍠文再度合作，透過科技課程導入公民科...

台南市勞工局啟動春安檢查 這些趕工行為「毋湯」

台南市勞工局即日起啟動「春安檢查」，針對高風險作業或場所加強宣導、輔導及檢查等措施，避免因進行保養、或加班趕工，非常態性...

雲林首支射箭隊成軍2年 缺乏專業場地6學員克難受訓

雲林縣首支射箭隊於林內國中成立，目前有6名學員，但因校內未設專門練習場，選手只能克難在禮堂或草地上簡易培訓，校方表示，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。