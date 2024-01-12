嘉義郵局拉皮 籌備招商

嘉義市文化路商圈最精華地段上的歷史建築嘉義郵局，一度因與承租商解約，外牆整修工程延宕，挨批行政怠惰，且大片圍籬、鷹架影響觀瞻；近期拉皮整修完工，恢復原土黃色牆面，但圍籬尚未拆除。嘉義郵局表示，規畫活化為營運商店、郵政文物展區，上半年預備招商作業。

嘉義郵局說明，今年第1季繼續內部設施拆除工程，且活化還涉及有郵局門前攤販管理，及鳥群棲息門前樹、停車等問題，須與相關機關協調。文化局表示，須提報完工活化營建計畫，經文資審議委員會審核通過才能營運。

中華郵政公司提報法院營運計畫，經委託專業顧問團隊完成初步活化定位與空間規畫，1、2樓共逾3千坪空間，1樓規畫精緻特產商店區大廳，隔間數個單元出租商業使用，挑高大廳部分空間作公眾使用；2樓規畫藝文展示、親子空間等，可近距離欣賞歷史建築設計細節，也規畫郵政主題空間。