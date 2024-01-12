嘉南大圳渠道改造 新化增水綠步道

台南新化區5年多前獲公告歷史街區，範圍內卻缺公園綠地，市府以「新化風情小鎮」獲內政部核定補助，改造流經新化城鎮外圍的嘉南大圳南幹線渠道空間，成為近1公里長的水綠步道，並連接周邊學校的步道，總長達1.3公里，最近完工開放，市長黃偉哲說，為新化居民提供休閒散步好去處。

都發局長徐中強說，嘉南大圳流經新化都市計畫區周圍，此次改造步道也一併處理沿線積水、排水問題，以及整頓遭占用或閒置空間。

都發局指出，新化國小東後門周邊地勢低窪，強降雨甚至會倒灌進校園內，進行嘉南大圳堤岸綠美化工程時也一併處理排水管路，將嘉南大圳渡槽橋體擋住的舊水路開蓋、清疏；新化高中校園跑道東側資源回收場到宿舍間，有成列的大葉桃花心木形成優美林道，生長茂盛使林木間距過密，步道被根系隆起，也疏伐及修剪、以架高棧道方式，打造1條長度約150公尺的林下步道。

新化區護國里長張國能指出，里民希望能增設一些運動器材，還有新化高中段的步道被鎖住無法進入，也缺乏身障坡道。新化區公所表示，民眾有需求的設施已協助轉呈給市府再研議辦理，至於步道問題下周將邀都發局及校方等會勘共同解決。