雲林首支射箭隊成軍2年 缺乏專業場地6學員克難受訓

雲林縣首支射箭隊於林內國中成立，目前有6名學員，但因校內未設專門練習場，選手只能克難在禮堂或草地上簡易培訓，校方表示，縣府已有補助設施設備，但仍缺乏專業射箭練習場；經立委劉建國向教育部爭取，該校今獲780萬元全額補助新設標準場地，另補助斗六國中籃球場及軟網球場整修經費1336萬元，相關工程力拚年底前完工。

林內國中校長薛錦彰表示，因學校的射擊成績不錯，且射擊運動在不受體型限制的東方人身上值得發展，因此2年前雲林縣第1支射擊隊在林內國中成軍，校方聘請專業運動教練許桓倫駐校指導，雲林縣體育會也於本月5日成立射箭委員會協助推動相關運動。

目前隊上培訓6名選手，但由於學校資源匱乏，選手們現在只能在禮堂、操場或草地上練習，安全堪慮，薛錦彰說，家長都很期盼設立標準射箭場，希望提供孩子足夠練習設備與空間，有朝一日能為縣爭光。

斗六國中校長林吉城則說，學校的富麗克球場啟用至今14年來從未整修過，因校內700多名學生都在該場地上課，頻繁使用下造成地面嚴重龜裂，下雨天時地板又滑，受限校內活動場地不多，運動空間成了棘手難題。

劉建國昨偕體育署長鄭世忠至林內國中及斗六國中、嘉興國小等校現勘並聽取學校需求，沿途發現校園內運動場多處老舊，地板破裂甚至出現樹木竄根等現象；鄭允諾將利用特別統籌款全額補助。