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「菜王」高麗菜產量旺盛供過於求 雲林批發價不到10元

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林地區高麗菜目前處於低價，現產地價每公斤約4、5元左右。記者陳苡葳／攝影
雲林地區高麗菜目前處於低價，現產地價每公斤約4、5元左右。記者陳苡葳／攝影

「菜王」高麗菜去年9月因颱風季物以稀為貴，零售端價格一度飆漲至每公斤200多元，如今氣溫溫暖、適合蔬菜生長，產量旺盛，西螺果菜市場平均交易價也從每公斤60元跌至目前約6至7元左右，幾乎是昔日高價時的「零頭價」，形成強烈對比；菜商說，現在的問題是供過於求，菜農則因不敷成本，賠本銷售止損。

近期中南部白天氣溫普遍在20至23度左右，環境溫度溫暖宜人，也促使蔬菜順暢生長。種約3公頃高麗菜的菜農表示，低價已持續一陣子，目前產地價每公斤約4、5元左右，以他每分地栽種成本4萬元計算，根本無法回本，耕鋤更浪費，只能賠本銷售。

西螺果菜市場董事長蔡德福分析，蔬菜類均價於9月下旬時約每公斤40元以上，日進貨量約500多公噸，目前日進貨量超過1000公噸，幾乎翻倍；尤其近月以來高麗菜漲幅明顯，到貨量從去年9月每日10至20公噸的少量，飆升至目前每日200至300公噸且一直持續，非常可觀。

菜商表示，一件30公斤裝高麗菜，高價時依品質每箱達1500至3000元，目前每箱約150至170元區間，跌幅明顯；有很多冷藏、冷鏈倉儲都利用此時進貨囤貨，供應團膳、自助餐或餡肉使用，用途很多，但產量也多，價格恐怕暫時還上不去，認為可能需要政府出手大量收購或補助耕鋤。

蔡德福說，若天氣沒有大太變化，目前高麗菜的價格應會維持一段時間，雖然現在菜量大，不過也因生長環境佳，高麗菜的品質比以往更飽滿紮實，民眾可趁當季正便宜好吃時多多採買，包水餃或製作泡菜等都很適合。

高麗菜 氣溫

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