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8旬阿嬤淚謝38年前扶持 北台南家扶主任莊淑惠退休交棒

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
北台南家扶中心主任莊淑惠（左）屆齡退休，80歲的林蔡玉英阿嬤38年前是她的服務個案，今天也來歡送她。記者莊曜聰／攝影
北台南家扶中心主任莊淑惠（左）屆齡退休，80歲的林蔡玉英阿嬤38年前是她的服務個案，今天也來歡送她。記者莊曜聰／攝影

台南家扶主任莊淑惠投入扶幼行列已經43年，她笑稱自己「把青春嫁給家扶」，即將在這個月16日屆齡退休，邁向人生新階段，扶幼委員會今天特別邀請義工、自立青年、自立家庭等回「娘家」歡聚送舊，已經80歲的林蔡玉英因為家中變故，38年前一個人撫養5名女兒，當時就是莊淑惠的服務案例，現在女兒事業有成、各自婚嫁，她也是有7個孫子的阿嬤，兩人見面敘舊，場面溫馨。

家住白河安溪寮的林蔡玉英說，先生在38年前不幸離世，當時42歲的她只能獨力撫養5個小孩，當時最大的13歲、最小的才6歲，每天清早就要出門賣早餐，為了備料凌晨就要起床，幾乎沒什麼睡，又要張羅孩子生活，壓力非常大。

林蔡玉英說，那時莊淑惠還只是個27歲的社工，主動來陪伴、鼓勵她，替孩子找到助學資源，後來孩子陸續長大成人，甚至還拿到雙碩士學位、在外找到好工作、結婚成家，經濟不虞匱乏；林蔡玉英現在是家扶志工，也是捐款人，她說家扶就是她的娘家，會把愛接力傳下去。

輔仁大學教育心理系畢業的莊淑惠一路從基層社工、督導到主任職務，長期關注弱勢兒少，推動家扶助學工程，期間設立南部物資銀行，幫助邊緣家庭，去年在台南市區成立青力屋，進行青少年培力工作，她說除了經濟扶助，最重要的就是要透過教育及學習讓青少年突破現況。

莊淑惠與林蔡玉英阿嬤見面，兩人回憶往事都濕了眼眶，也互祝彼此退休生涯愉快，莊淑惠43年半的時間都未離開北台南家扶也創下機構最長紀錄，後續將由現仁金門家扶中心李桂平接任。

北台南家扶特地製作影片、照片牆，留下莊淑惠服務43年記錄。記者莊曜聰／攝影
北台南家扶特地製作影片、照片牆，留下莊淑惠服務43年記錄。記者莊曜聰／攝影
北台南家扶主任莊淑惠屆齡退休，多年來她的服務個案都已成家立業，從受扶助對象變成助人一方。
北台南家扶主任莊淑惠屆齡退休，多年來她的服務個案都已成家立業，從受扶助對象變成助人一方。

台南 娘家

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