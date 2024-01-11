台南市最大票倉今點58萬餘選票 出動10台點鈔機助陣

2024總統及立委大選將在周六投票，台南市選委會昨天已將選分別送至各區，由各公所進行點票作業。而永康區選舉人數超過19萬人，是台南市最大票倉，今早9點開始點票，總統、立委、政黨票總計超過58萬張，公所出動點鈔機助陣，經過3個半小時作業，在12點半完成。

此次大選永康區選舉人數共有19萬4761人，此次選舉有160個投票所，是台南市最大票倉。區公所今借用台南大學附屬高級中學禮堂清點選票，且戶外再設立各個投開票所開票結果的看板，上午9點開始動員70名以上公所人員清點選票，再依每個投票所投選舉人數封裝，明天各投開票所人員再前往清點一次。