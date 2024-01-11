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台南市最大票倉今點58萬餘選票 出動10台點鈔機助陣

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
今上午永康區公所進行點票作業，出動超過70名公所人員、10台點鈔機清點58萬餘張選票。圖／陳勝楠提供
今上午永康區公所進行點票作業，出動超過70名公所人員、10台點鈔機清點58萬餘張選票。圖／陳勝楠提供

2024總統及立委大選將在周六投票台南市選委會昨天已將選分別送至各區，由各公所進行點票作業。而永康區選舉人數超過19萬人，是台南市最大票倉，今早9點開始點票，總統、立委、政黨票總計超過58萬張，公所出動點鈔機助陣，經過3個半小時作業，在12點半完成。

此次大選永康區選舉人數共有19萬4761人，此次選舉有160個投票所，是台南市最大票倉。區公所今借用台南大學附屬高級中學禮堂清點選票，且戶外再設立各個投開票所開票結果的看板，上午9點開始動員70名以上公所人員清點選票，再依每個投票所投選舉人數封裝，明天各投開票所人員再前往清點一次。

永康區長陳勝楠指出，總統選票有19萬4785張、區域立委選票有19萬2557張、政黨選票19萬4879張，山地原住民立委選票則是855張，平地原住民立委選票622張，合計58萬3698張。今天出動10台點鈔機，依照每個投票所清點後再人工清點一次，點票作業歷時3個半小時，在12點半左右完成，現場更有22名警務人員全程錄影。

今上午永康區公所進行點票作業，出動超過70名公所人員、10台點鈔機清點58萬餘張選票。圖／陳勝楠提供
今上午永康區公所進行點票作業，出動超過70名公所人員、10台點鈔機清點58萬餘張選票。圖／陳勝楠提供
永康區選舉人數超過19萬，是台南市最大票倉。今區公所進行點票作業，出動10台點鈔機點超過58萬張選票。圖／陳勝楠提供
永康區選舉人數超過19萬，是台南市最大票倉。今區公所進行點票作業，出動10台點鈔機點超過58萬張選票。圖／陳勝楠提供

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