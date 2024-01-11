嘉南大圳大改造！從最美新化老街串聯學校變身休閒水綠廊道

台南市政府都市發展局「新化風情小鎮」計畫，在各縣市政府間脫穎而出，獲得內政部城鎮風貌競爭型計畫核定補助，改造流經新化城鎮外圍的嘉南大圳南幹線，將原本僅有灌溉功能的嘉南大圳南幹線渠道空間，改造為兼具休閒功能的水綠步道，並與周邊校園連接，串聯新化國小、國中及新化高中長達1.3公里，成為通學、通勤廊道，最近完工開放。

市府都發局長徐中強表示，新化小鎮人文歷史主題鮮明，但歷史街區範圍缺乏公園綠地，嘉南大圳流經新化都市計畫區周圍，多數水圳渠道空間僅有灌溉功能，未能與歷史街區或在地生活連結，實為可惜，本次步道改造總長度達近1公里，也一併處理沿線積水、排水問題，以及整頓遭占用或閒置的窳陋空間，連同另案已完成的國中段步道，步道總長達1.3公里。

都發局指出，新化國小東後門周邊地勢低窪，原有排水管路效能不彰，如欲強降雨不但水排不出去，甚至會倒灌進校園內操場、跑道；本次進行嘉南大圳堤岸綠美化工程時，也一併處理排水管路，排水管徑雖受限部分區段無法開挖更改，仍維持僅30公分，但運用蛇管潛望鏡確實找到管路斷點，以及將嘉南大圳渡槽橋體擋住的舊水路開蓋、清疏，歷經去年7至9月的幾次颱風豪大雨考驗，國小東後門區域的排水順暢，未再有嚴重淹水情形。

在新化高中校園跑道東側的資源回收場到宿舍間，有成列的大葉桃花心木形成優美林道，多年來生長茂密致使林木間距過密，且其生長特性本為幹基處易形成板根，林下原有步道被隆起根系破壞影響使用，逐漸成為校園邊界維管不易的窳陋空間；本次改造運用農水署土地，將樹木進行疏伐及修剪以調整良好生長空間，並以架高棧道方式，打造一條長度約150公尺的林下步道。

另外再往北邊的虎頭溪與嘉南大圳交會處，渡槽橋旁原被占耕，也在這次的工程排占清理後，將步道端點整理為水痕廣場，以石材雕刻地坪刻劃新化小鎮街道與農田水路紋理。