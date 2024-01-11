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提升市民閱讀量 南市圖書館寒假借閱冊數加倍
寒假春節腳步來臨，為鼓勵民眾在假期可維持閱讀習慣，台南市圖書館自16日至2月29日祭出個人借閱冊數加倍政策，由原本上限30冊，翻倍提高至60冊，讓民眾在寒假期間可盡情閱讀，此外，圖書館也推出的借書集點送好禮，多達20種以上的獎項可以兌換。
南市圖表示，提高個人借閱冊數上限，並延長小年夜2月8日到2月14日還書期限，希望可進一步激發民眾對閱讀的興趣，讓閱讀成為寒假期間不可或缺的活動；圖書館除典藏許多豐富的實體書，也引進電子書等多種數位資源，提供多元、便利的閱讀體驗，滿足讀者的需求。
南市圖指出，寒假期間，各圖書館紛紛推出借書集點送好禮活動，為借書添彩增樂，公園總館自1月16日到3月31日推出「龍來讀冊集點送活動」，有多達20種以上的獎項可以兌換；東區裕文圖書館1月份舉辦臨櫃借書10冊可獲得「新春戳戳樂」；台江文化中心圖書館自2月起則舉辦集滿抽「台江限量小提袋」。
此外，2024迎接龍年，南市圖書館有許多應景的數位資源，像是「台語囝仔歌-月光夜市過新年」、「歡喜迎龍年」等電子書，民眾只要動動手指頭，並使用平板電腦、手機或是電腦，就可了解過年的有趣習俗，過一個豐富且有意義的新年。
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