噠噠噠！台南第3選區大票倉 安南區公所25台點鈔機清點

「噠！噠！噠！」點鈔機聲響今在台南各區公所響起。第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日即將登場，台南市本次約達156萬多名總統副總統選舉人，區域立委選舉人人數則達155萬多名，其中，以第3選區北區、安南區共27萬多人最多，安南區公所今早也出動40多名公所人員，25台點鈔機，以人機方式清點選票。

安南區去年3月區域總人口數甫突破20萬，在少子化趨勢下，是台南少數人口正成長的行政區，此次總統立委大選，安南區約有16萬5000多名選舉人，選務人員今天上午8點半啟動點票作業，順利的話預計中午12點半前可完成，同時由第三分局員警全天候執行護票、點票勤務。

安南區長魏文貴表示，今年安南區共開設142個投開票所，與2020大選時數量差不多，今早由40多名公所人員進行選票清點，同時租借25台點鈔機協助，以人工手算加上機器清點，雙重確認，而點鈔機在選舉前夕可算是相當搶手的物品。