噠噠噠！台南第3選區大票倉 安南區公所25台點鈔機清點
「噠！噠！噠！」點鈔機聲響今在台南各區公所響起。第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉13日即將登場，台南市本次約達156萬多名總統副總統選舉人，區域立委選舉人人數則達155萬多名，其中，以第3選區北區、安南區共27萬多人最多，安南區公所今早也出動40多名公所人員，25台點鈔機，以人機方式清點選票。
安南區去年3月區域總人口數甫突破20萬，在少子化趨勢下，是台南少數人口正成長的行政區，此次總統立委大選，安南區約有16萬5000多名選舉人，選務人員今天上午8點半啟動點票作業，順利的話預計中午12點半前可完成，同時由第三分局員警全天候執行護票、點票勤務。
安南區長魏文貴表示，今年安南區共開設142個投開票所，與2020大選時數量差不多，今早由40多名公所人員進行選票清點，同時租借25台點鈔機協助，以人工手算加上機器清點，雙重確認，而點鈔機在選舉前夕可算是相當搶手的物品。
安南區公所表示，點算並包封各投開票所選舉票後，明天將由各投開票所主任管理員及主任監察員分批至區公所進行點算，預計明天下午完成投票所佈置。
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