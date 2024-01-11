梅山「櫻穀王」綻放7成 賞櫻正美麗

阿里山櫻花季的前鋒。嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里處路旁的「櫻穀王」河津櫻已開7成，天氣晴朗藍天搭配粉櫻，呈現浪漫美景，即日起10天內是最佳賞花期；林業署嘉義分署阿里山工作站的技士蕭明學指出，阿里山公路上的山櫻花也綻放，預料後天投票日後，迎來上山賞花人潮。

樟湖湖櫻穀王河津櫻是太和村茶農王富宸15年前所種下，先前被譽為「太和櫻王」，今年如期盛開，遊客林秀蓉說，每年1月都會固定來賞櫻穀王，去年慢2周到大年初七才滿開，今年天候佳，1月上旬就如期盛開，且樟樹湖是太和村的最高海拔點，所產的高山茶品質佳且穩定，可賞花兼品茗。

王富宸說，這棵櫻花是2009年李登輝之友會送給中和國小的每名家長各1棵，因2016年太和櫻王暴紅，他之後在櫻花樹下建造1座穀倉，讓拍照更有特色，穀倉也作為茶屋及在地農產品銷售的場所，但呼籲遊客賞花拍照，不要為求美照用手去觸摸花枝、甚至攀折花枝。

蕭明學指出，目前台18線石棹到十字路、再到阿里山森林遊樂區外的山櫻花、緋寒櫻，已綻放近8成，白色福爾摩沙櫻則含苞待放中，園區內則有3棵緋寒櫻綻放。