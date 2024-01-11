安平魚市場老舊 漁業署支持重建

台南安平魚市場老舊，水泥剝落、鋼筋裸露鏽蝕、柱體龜裂，漁民、攤商販售時處在危險中，經鑑定耐震性弱，建議重建。漁業署副署長王正芳、副市長葉澤山及多名民代昨天會勘，農業局提出，重建的前期規畫費300萬元、總經費估3億多元；王正芳當場應允「全力支持重建」。

農業局表示，安平魚市場占地1.2公頃，建於1989年，重建規畫設有魚獲拍賣區、水產處理區、零售市場、海洋資源文化教育中心、冷鏈設備等。

立委林俊憲邀約此次會勘，他說，市場設備與環境不僅老舊，環境衛生也落伍，無法和現代化魚市場相比，希望完成規畫後，明年度漁業署就能補助興建經費並動工。

市議員林依婷說，國小一 、二年級就常來安平魚市場，時隔20多年還是老樣子，要快重建改善打造成如高雄蚵仔寮、宜蘭蘇澳漁港的觀光魚市場；議員周嘉韋說，安平魚市場應要有現代化魚獲拍賣設施，並結合觀光。

王正芳說，魚市場建築的確有安全疑慮，漁業署全力支持重建，會請專家參與討論，做更好的規畫。台南市區漁會總幹事林鈺昕說，正爭取設置冷鏈系統經費，為重建時的魚獲冷凍等處理做好準備。

李姓販商等人說，盼了好幾年重建都是空等待，希望這次是說真的。