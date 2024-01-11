社區居民共同打造 永康重劃地建特色公園創意出爐

台南永康區崑大路市地重劃案將闢建道路、停車場、公園等公共設施，其中的公園用地以當地古地名「鯽魚潭」為意象，規畫地景特色公園，市府為此舉辦公園特色亮點的創意設計徵選活動，昨天公布9組入選作品；市長黃偉哲說，設計成果納入後續開闢公園相關設施的參考。

地政局指出，重劃工程的公園，除保留歷史記憶，利用下凹空間設置滯洪池，能容納7810立方公尺的滯洪量，改善當地地形易淹水問題，底層可作開放空間、生態池，景觀綠化，邊坡可作溜滑梯、表演劇場觀眾席等。

開發區緊鄰崑山科技大學，地政局與校方空間設計系共同主辦公園創意設計徵選活動，入選9組作品為幽蓮、海境、魚跡、植入等，有人設計出可欣賞魚的無障礙坡道觀景台，有人設原生種植物綠化區等。

地政局長陳淑美與市議員林冠維、在地多名里長參加票選活動。陳淑美表示，月底前民眾可於網路投票，將評選出人氣獎作品，洽活動網址：https://jechochang01.wixsite.com/designaward。

崑大路市地重劃範圍位於國道一號東側、大灣路南側、永大路西側、崑大路北側，開發面積大約4.337公頃，開發後可以提供住宅區土地面積2.582公頃，並且開闢公園兼兒童遊樂場、停車場等公設預計2025年5月完工。