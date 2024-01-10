快訊

獨／趙正平鬆口年初迎第二春 娶小21歲空姐女友

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

新營火車站旁新增停車場 添70停車位今年第三季完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營火車站旁新增停車場將增加70席車位，預計第三季完工。圖／台南市政府交通局提供
台南新營火車站旁新增停車場將增加70席車位，預計第三季完工。圖／台南市政府交通局提供

為解決台鐵新營火車站周遭日益嚴重停車問題，台南市政府交通局與台鐵公司合作，將在火車站旁新闢停車場，預計今年第三季完工，將可新增70席停車位，方便民眾更易停車。

交通局今天表示，該停車場位於新營區三民路8巷，為台鐵公司舊宿舍拆除後空地，鄰近新營火車站、新營客運總站，地方曾多次建議活化利用，囿於建物登記及相關法定空地限制荒廢閒置多年。

交通局表示，近期在中央及地方民代努力協調下，促成由交通局承租台鐵公司土地闢建公有路外停車場，面積約0.28公頃，目前已完成契約簽訂，近期將啟動規劃設計及工程發包，全案預計113年第3季完工，約可再增加汽車70格，機車位配合空間調整增設，感謝台鐵全力協助。

台南新營火車站旁新增停車場將增加70席車位，預計第三季完工。圖／台南市政府交通局提供
台南新營火車站旁新增停車場將增加70席車位，預計第三季完工。圖／台南市政府交通局提供

火車站 台鐵 停車場

延伸閱讀

台南市公布第34批酒（毒）駕累犯名單20名 中西區近半

鄰散布退休高官「特權橫行」使用車位願和解 法務部前次長選擇撤告

1月13日選舉投票日 台中市府：5萬個路邊停車位暫停收費1天

新北年補貼2億騎YouBike 「不敢跟進」北市半小時免費

相關新聞

新營火車站旁新增停車場 添70停車位今年第三季完工

為解決台鐵新營火車站周遭日益嚴重停車問題，台南市政府交通局與台鐵公司合作，將在火車站旁新闢停車場，預計今年第三季完工，將...

百年前「鯽魚潭」逢雨必淹 台南市地重劃後變特色公園

台南市政府地政局辦理「永康崑大路市地重劃」，將闢建道路、停車場及公園等公共設施。其中的公園用地以當地古地名「鯽魚潭」為意...

台南燈會獲選全球2024年4大亮點活動 黃偉哲：莫大的肯定

知名旅遊業者Klook昨天公布全球2024年4大亮點活動，其中2月3日登場的台灣2024台南燈會，又雀屏中選，其餘還包括...

歷時400年...台南400系列活動揭幕 大選返鄉投票玩台南

總統立委選舉本周六即將登場，不少在外地工作的民眾計畫返鄉投票，同時也能安排一場周末輕旅行，其中，自1624年熱蘭遮城新築...

台南推多項環保新政策 提醒民眾遵守新規定免受罰

台南市環保局今年推動包含柴油車定檢制度、兩處空氣品質維護區管制、機車改裝排氣管認證制度與餐飲業油水分離設施設置等一系列環...

台南武聖夜市大改造 轉型符合「綠色低碳」

台南夜市口訣「大大武花大武花」是觀光客到台南必逛夜市，隨著綠色消費意識抬頭，位在中西區武聖夜市也逐漸轉型成充滿綠色與低碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。