新營火車站旁新增停車場 添70停車位今年第三季完工

為解決台鐵新營火車站周遭日益嚴重停車問題，台南市政府交通局與台鐵公司合作，將在火車站旁新闢停車場，預計今年第三季完工，將可新增70席停車位，方便民眾更易停車。

交通局今天表示，該停車場位於新營區三民路8巷，為台鐵公司舊宿舍拆除後空地，鄰近新營火車站、新營客運總站，地方曾多次建議活化利用，囿於建物登記及相關法定空地限制荒廢閒置多年。