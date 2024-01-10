新營火車站旁新增停車場 添70停車位今年第三季完工
為解決台鐵新營火車站周遭日益嚴重停車問題，台南市政府交通局與台鐵公司合作，將在火車站旁新闢停車場，預計今年第三季完工，將可新增70席停車位，方便民眾更易停車。
交通局今天表示，該停車場位於新營區三民路8巷，為台鐵公司舊宿舍拆除後空地，鄰近新營火車站、新營客運總站，地方曾多次建議活化利用，囿於建物登記及相關法定空地限制荒廢閒置多年。
交通局表示，近期在中央及地方民代努力協調下，促成由交通局承租台鐵公司土地闢建公有路外停車場，面積約0.28公頃，目前已完成契約簽訂，近期將啟動規劃設計及工程發包，全案預計113年第3季完工，約可再增加汽車70格，機車位配合空間調整增設，感謝台鐵全力協助。
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