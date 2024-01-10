環保團體卯上南市環保局質疑打壓公民團體 環局這麼解釋

台南社大深入各地抓汙染，以XRF（手持式Ｘ射線螢光光譜儀）發現許多違法亂倒爐渣，焚化爐底渣的情形，守護河川大地，前年在北門鄉一光電場旁田埂發現疑鋪設焚化爐底渣，並經以XRF檢測，多項重金屬超標，日前再有媒體報導，環保局指台南社大所使用的XRF，並不符合標準規範，社大反批不實指控，打壓公民團體。

環保局回應，XRF是用於初篩，目前環保法規中的重金屬標準，都以國家環境研究院所公告的標準檢驗分析法來篩檢，透過檢驗室內精密儀器分析數值與真實含量相比較為準確。感謝環保團體長期關心各類環境案件並積極通報，市府會持續和各團體合作，共同追查環境不法案件。

台南社大表示，由環境部前身環保署之前發布的新聞「環保署守護環境 智慧稽查3D化」提到，「以離子交換樹脂搭配XRF分析偷排事業廢水的高汙染潛勢熱區。」可驗證XRF是環保單位在稽查使用的正式檢測方法。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，XRF本來就是快篩分析，就像疫情時大家會用快篩一樣，能節省經費，並快速找出汙染點以解決問題，這是很簡單的道理，而XRF也在產業界作為品管檢測儀器，市府明知卻發布新聞，刻意誤導大眾XRF的功能與用途。

晁瑞光強調，長期來我們凸顯廢棄物再利用的問題都是在「粉料」而非「粒料」，焚化爐底渣的粉極易飄散及與土壤、雨水混合，造成土壤、水被汙染，致重金屬濃度超標，這些超標的「粉料」一般人還難以跟土壤區分，當民眾接觸或吸入就有機會造成健康危害；而「毒性特性溶出試驗(TCLP)」主在模擬廢棄物在酸雨的情況下是否會溶出重金屬，對於毒物的疑慮在要有溶出才會造成危害，與社大關心的風險並不相同。

立委陳椒華表示，XRF是環境部會使用的土壤和廢棄物重金屬快速檢測的重要工具，而且也是環境研究院公告使用的分析儀，甚至3個月前國家環境研究院還以「真金不怕火煉，XRF報你知」進行技術說明，以及環境科學調查及研究應用。南市府片面否定台南社大環境小組使用XRF的公信力，形同否決中央用以快速分析的儀器設備，「以此打擊NGO很可惡」。

台南市議員穎艾達利認為，廢棄物管理與環境維護方面，公部門有義務採取最高標準的嚴格審慎態度檢視，並且在有限的經費與資源下，更應該積極地與民間專業公正團體合作、分層把關。

而非自限於既存的舊法規與顯失參考標準的數據、甚至一味排除第三方意見，僅為維持公部門顏面而僵化狡辯，建議公私部門面對日趨嚴重的廢棄物與環保問題需盡快架構友善的交流與合作模式，共同為解決廢棄物污染與再汙染問題尋找解方。