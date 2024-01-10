台南燈會獲選全球2024年4大亮點活動 黃偉哲：莫大的肯定

知名旅遊業者Klook昨天公布全球2024年4大亮點活動，其中2月3日登場的台灣2024台南燈會，又雀屏中選，其餘還包括日本大阪環球影城重磅回歸的「鬼滅之刃」主題設施、法國巴黎奧運、新加坡F1世界一級方程式賽車比賽等，旅遊業者邀民眾搶先規畫朝聖去。台南市長黃偉哲表示這不僅是莫大的肯定，也是對南市府的督促，會以熱情的心、謹慎的態度，策畫精彩的活動，吸引國內外遊客「龍來台南」。

黃偉哲表示，對於「台灣2024台南燈會」獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動，今年也正值台南400，台灣燈會也恰好是2024年台南第一個國際級大型活動，台南市睽違16年後再次舉辦台灣燈會，活動開展在即，台南人是抱著辦喜事的心情來舉辦台灣燈會，希望將台南400的文化底蘊、美食美景都能呈現給所有的觀光客。

台南市去年先獲《國家地理旅遊》雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，前天更獲CNN評選為2024最值得造訪城市，這兩項評選當中台南都是全台唯一入選的城市，顯見台南美食及名勝獲國際青睞；「台灣燈會」昨天又獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動。

2024台灣燈會規畫「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，安平燈區位於安平區的林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，提前於２月３日率先開展，共展出300件以上作品，主題為「台南400」與「河光往事」。「高鐵燈區」位於高鐵站周邊，於2月24日開幕，展出燈藝作品除了主燈外，還有各種主題燈區。