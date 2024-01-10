台南推多項環保新政策 提醒民眾遵守新規定免受罰

台南市環保局今年推動包含柴油車定檢制度、兩處空氣品質維護區管制、機車改裝排氣管認證制度與餐飲業油水分離設施設置等一系列環保政策，今呼籲民眾遵守規定以免受罰；另機車汰舊換新補助對象也較往年更多元，鼓勵民眾踴躍申請。

市長黃偉哲表示，南市將環保工作列為施政重點項目，在今年持續透過推動空汙及噪音管制、汙水處理、汰舊補助等多面向環保策略，以提升整體環境及市民生活品質。1月1日起，柴油車得實施排氣定期檢驗，一旦排放超標，自複驗合格或完成改善的次年起，得連續2年都進行排氣定期檢驗且合格，第3年起方能免實施定期檢驗；車主收到通知後，應於期限內完成檢驗避免受罰。

另3月20日起，南市第二期空氣品質維護區(安平商港及部分聯外道路與周邊區域)正式生效，全期別柴油大客車、大貨車，於稽查日前一年內未有排煙檢驗合格紀錄者，一旦進入管制範圍內，將依空氣汙染防制法規定告發。

第3期空氣品質維護區（成功大學部分校區及醫學院附設醫院)於11月1日起生效，凡出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車及小貨車，須具備1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車需完成最近一次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍，違反規定將被依違反空汙法告發。

為加強改裝機車噪音源頭管制，從1月1日起至12月31日，機車車主如改裝排氣管，需至替換用排氣管噪音檢驗資訊系統(https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/)申請至環保局預約驗車，經檢驗合格即可前往監理單位辦理變更登記；2025年起，使用中車輛如有變更排氣管，應使用環境部認證排氣管，或自行至專業檢驗實驗室進行噪音檢測，同樣要檢測合格後才能辦理變更登記，違者將依道路交通安全規則相關規定裁處。

汙水水處理部分，年7月1日起，除排放的汙水已納入公共汙水下水道外，餐飲業提供餐飲座位達50人以上未達300人，或作業面積150平方公尺以上未達1000平方公尺，皆應設置油水分離設施。

機車汰舊補助方案新增「18-30歲青年族群」、「外送員」及「幼幼專案」擴大多名直系血親申請。網址http://lowpoll.tnepb.gov.tw。