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嘉義梅山樟樹湖「櫻穀王」近滿開 迎夢幻粉紅賞櫻熱潮

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻開7成，今起10天將迎來上山賞花人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻開7成，今起10天將迎來上山賞花人潮。記者呂慧瑜／攝影

阿里山櫻花季前鋒，嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里處路旁的「櫻穀王」河津櫻已開7成，已成浪漫粉紅美景，今天起10天內是最佳賞花期，預計周六投票日後，將迎來遊客上山賞櫻熱潮。

今年櫻穀王河津櫻如期綻放，現在起是觀賞最佳時機，加上天氣晴朗藍天搭配粉櫻，拍攝起來非常浪漫唯美，呼籲遊客賞花拍照，請愛護櫻花樹，不要為求美照用手去觸摸花枝，甚至攀折花枝，會嚴重影響櫻樹生長，愛惜太和村最美的櫻花盛景。

樟湖湖櫻穀王河津櫻是太和村茶農王富宸15年前所種的，王富宸說，這棵櫻花是2009年李登輝之友會送給中和國小的每位家長，每人都一棵，因2016年太和櫻王爆紅，他5年前在櫻花樹下建造了一座穀倉，讓拍照更有特色，穀倉也作為茶屋及在地農產品銷售的場所。

遊客林秀蓉說，每年一月都會固定來賞櫻鼓王，去年慢2周到大年初七才滿開，今年天候佳，1月上旬就如期盛開，約有7成，預估接下來的10天櫻花樹都會很美很好拍，而樟樹湖是太和村的最高海拔點，此區所產的高山茶堪稱品質佳且穩定。

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻開7成，今起10天將迎來上山賞花人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻開7成，今起10天將迎來上山賞花人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻開7成，今起10天將迎來上山賞花人潮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻開7成，今起10天將迎來上山賞花人潮。記者呂慧瑜／攝影

櫻花季 河津櫻 賞花 賞櫻 嘉義

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