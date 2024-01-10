台灣燈會「路平」更好逛！ 高鐵燈區人行道改善達5公里

2024台灣燈會將在台南高鐵燈區及安平燈區兩大區登場，台南市政府積極進行場地整備與周遭環境整理，除燈區整地外，周圍的人行道及路面重新整平並美化，及電力加固整理，其中，高鐵燈區針對人行道的鋪設改善長度5.1公里，提供前來賞燈的民眾無障礙與舒適的賞燈環境。

工務局指出，2024台灣燈會主燈區位於高鐵特定區，中央主展區位於大武路二段與歸仁十八路、歸仁大道間，另外外圍延伸至歸仁十二路、高鐵大道等，都屬於光環境區域，規畫有地方燈區與美食市集與文化部戲曲匯演等，讓民眾除了賞燈外，還能享受台南美食與欣賞戲曲，內容相當豐富。

另外安平燈區則從慶平路延伸到安億路，沿途都設有光環境，主要展區則在安億路上的林默娘公園及港濱歷史公園周遭，除了燈區外，也有街頭藝人展演區與美食區。

工務局表示，為了台灣燈會提供民眾舒適悠閒的賞燈環境，去年即積極進行整備工作，針對燈區周圍的通行環境進行改善，除主要道路的老舊AC重新刨鋪，舊有的人行道鋪面進行整平外，更針對人行道上的電箱等設施進行美化，總計高鐵燈區針對人行道的鋪設改善長度5.1公里。至於安平燈區，由於原有的人行環境已相當完善，因此僅針對少數不平的路段進行整平修繕。

這次台灣燈會電力整備，除了兩個燈區增加供電量外，林默娘公園、港濱歷史公園、運河南岸等公園用地也進行電力設施整理改善；高鐵公六公園則進行電力新設，藉此強化電網韌性，並將公園用地的電力換新，藉此可謂一舉數得，避免資源浪費。

另外場地的整理，使用循環經濟再生材料AC刨除料整地，並藉此增加土地彈性使用價值，達到兼顧環保與促進經濟，建構友善綠能場域。

工務局強調，高鐵燈區整地面積40.18公頃，包含中央主燈區9.88公頃、地方燈區4.3公頃、美食市集及戲曲匯演區2.29公頃，加上停車場26公頃，整理後環境煥然一新，後續展燈布置後，將迎來精采亮眼的台灣燈會。