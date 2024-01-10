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嘉義市總統立委選舉人數比這屆增逾2千 選票印製完成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市選委會主委陳永豐由選委會副總幹事楊俊銘、市警局長陳炯旭及政風處長吳武璋等人陪同，到印刷廠查看選舉票印製。圖／嘉市選委會提供
嘉市選委會主委陳永豐由選委會副總幹事楊俊銘、市警局長陳炯旭及政風處長吳武璋等人陪同，到印刷廠查看選舉票印製。圖／嘉市選委會提供

嘉義市總統立委選舉人數完成統計公告，市選委會說，第16任總統選舉人數21萬7549人，較本屆21萬5055人，增加2494人；第11屆立委選舉人數21萬5871人，較本屆增加2631人。平地原住民選舉人數310人，山地原住民選舉人數554人。

市選委會8日在印刷廠印製總統副總統、立法委員選舉選票，市選委會主委陳永豐由選委會副總幹事楊俊銘、市警局長陳炯旭及政風處長吳武璋等人陪同，到印刷廠查看選舉票印製。陳永豐特別叮囑主辦同仁謹慎小心印製、點算及包裝，務必做到印製內容及票數正確無誤，慰勉感謝選委會、維安警察及消防局同仁辛苦。

本次第16任總統副總統選舉選票共印製21萬7549張選票，21萬5871張區域立委選票，以及310張立委選舉平地原住民、554張山地原住民選票；印製第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選票印製，預計將印製21萬7706張選票。

印製期間印刷廠內外全程錄影，警察局派員在印刷廠周邊及門口戒護，工作人員應配戴選委會製發證件，出入需檢查。消防局配合進駐消防車於印刷廠待命，確保選票印製安全無虞。

東、西區區公所人員今天到選委會初點選票，明後天各投開票所主任管理員及主任監察員複點選票。市選委會說，周末13日各投開票所投票時間為上午8點至下午4點，提醒年滿20歲具投票權選舉人，踴躍投票，投票帶身分證、印章及投票通知單至指定投開票所。

嘉市選委會在印刷廠印製總統副總統、立法委員選舉選票。圖／嘉市選委會提供
嘉市選委會在印刷廠印製總統副總統、立法委員選舉選票。圖／嘉市選委會提供
嘉市選委會在印刷廠印製總統副總統、立法委員選舉選票。圖／嘉市選委會提供
嘉市選委會在印刷廠印製總統副總統、立法委員選舉選票。圖／嘉市選委會提供

立委選舉 選委會

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