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新住民篩檢結核病 嘉縣送禮券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣政府去年起陸續完成1229名新住民篩檢結核病，發現224名潛伏感染者、占近兩成，其中168人完成治療，為此縣府今年再向中央爭取1100名篩檢名額，未篩檢過的新住民到衛生所抽血篩檢，可獲300元超商禮券，而潛伏感染者服藥28天完成治療，還可領補充營養3000元禮券。

越南結婚來台灣20多年的馬姓女子說，得知篩檢陽性時很害怕，也擔心會傳染給家人，幸好衛生所人員告知潛伏結核不會傳染，經轉介醫師評估治療且關懷員全程陪伴，按規定服藥28天完成治療，也不再擔憂日後發病風險。

縣長翁章梁宣布政策時說，潛伏結核感染治療是結核病防治最後一哩路，篩檢陽性不用怕，縣府從衛教、篩檢、治療到專人送藥，都會提供關懷一條龍服務。

衛生局長趙紋華指出，不論是個人或團體，只要成功介紹新住民抽血篩檢，就可獲得每案150元轉介費，潛伏結核感染並非結核病，不會傳染，但免疫力不佳時可能發病，現行有6種公費處方，由醫師評估最適合處方；相關疑問可洽詢嘉縣衛生局防疫專線（05）3620607或當地衛生所。

衛生所 新住民 結核病

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