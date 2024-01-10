台南改善圓環交通 今起新規上路

台南市西門路和民族路口的西門圓環，車輛、人流量多，市府進行短期及中長期交通改善計畫，市長黃偉哲宣布今天起先開放機車直行穿越，並取消機慢車進入圓環可紅燈右轉，而東門圓環、湯德章公園圓環也同步禁機慢車紅燈右轉，簡化車流且兼顧各式用路人需求。有議員呼籲多宣導新規定，市府表示緩衝期近2個月。

黃偉哲說，機慢車可直接穿越西門圓環，不用再繞行圓環外環，可縮短行駛距離、更能減少機車轉向進出圓環時跟行人產生的交織點，提升行人安全與機車行車效率，屬於短期改善作為。

交通局長王銘德指出，依以往路口車流轉向調查，一般路口直行車流約占7至8成，開放機車可以直接穿越圓環後，僅剩少數轉向車輛會行駛外環道路，同時也會在圓環雙向號誌增設行人綠燈早開，讓行人路權可以得到優先保障。

王銘德也說，西門圓環因開放機車可紅燈右轉入環，對於同時間綠燈通行的行人有潛在衝突風險，當機車能直行穿越圓環後，預期右轉外環需求量減少，因此取消機慢車紅燈右轉，提升行人通行安全。

另，東門圓環、湯德章圓環跟西門圓環屬類似路型，也同步取消機慢車紅燈右轉，用路人只要依照號誌燈號指示判斷即可；至於後甲圓環，市府待檢討開放機車可直行穿越時取消機車紅燈右轉，再公布實施日期。

議員蔡宗豪、李宗霖、周嘉韋等人促請這段期多宣導新規定，交通局交通管制科長方川和說，緩衝期近2個月，今起至2月底如有違規，以勸導為主。