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南市上半年用水無虞 蓄水量高於近5年平均及歷年平均值

聯合報／ 記者鄭惠仁謝進盛／台南即時報導
台南市政府表示，截至目前，3大主要水庫蓄水量5.99億噸、蓄水率88.77%，蓄水量高於近5年平均及歷年平均值，上半年用水無虞，圖為曾文水庫。南部水資源局提供
台南市政府表示，截至目前，3大主要水庫蓄水量5.99億噸、蓄水率88.77%，蓄水量高於近5年平均及歷年平均值，上半年用水無虞，圖為曾文水庫。南部水資源局提供

氣候變遷影響，台南近年常出現旱澇不均現象，南市府表示，截至目前，3大主要水庫蓄水量5.99億噸、蓄水率88.77%，蓄水量高於近5年平均及歷年平均值，上半年用水無虞，為確保供水穩定，持續監測水情，並做好用水、節水管理措施。

台南市長黃偉哲說，有水當思無水之苦，雖然是老生常談，但非常重要。去年台南也經歷大旱，除了要呼籲各界不要忘記節約用水，南市府也會與中央密切合作，確保民生、公共及農業用水都供水無虞。

水利局指出，預估台南市今年上半年枯水期用水無虞，民生及公共給水預估用水量1.8萬噸，農業用水量2.5萬噸，合計4.3萬噸。蓄水量方面，包括曾文、烏山頭水庫、南化水庫水源，及旗山溪甲仙堰越域引水至南化水庫、高雄清水北送等調度水源，合計將有6.9萬噸。下半年豐水期的用水量，預估4.8億噸，仍須仰賴颱風及梅雨帶來降雨。

雖然目前供水穩定，但台南市仍推動多項節水措施，包括自來水降漏，去年漏水率7.6%，低於全國平均12%；工業用水回收利用，工業區回收率95%以上；水資中心回收水自由取用，每日可提供1.8萬噸回收水；加強灌溉管理現地降雨停供、掌水工加強管理，一期作含春季雜作可節省約6000萬噸，二期作可節省約1億噸；輔導轉作硬質玉米、高粱及蕎麥，約為水稻用水量20%至30%，以及各機關學校自主節水等。

台南市也持續推動重大水資源建設，包括曾文南化聯通管工程計畫，串聯南部地區水資源系統，增加供水穩定性，預計今年6月前完成；建置台南海水淡化廠，產水不受天然降雨不均的影響，提升供水穩定，可調適氣候變遷衝擊，預計今年5月發包；執行山上淨水場供水系統改善工程，穩定南科區域用水需求，增加水源調度能力每日10萬噸，其中淨水場部分預計2025年底完成，輸水管線預計今年底完成。

南化水庫 氣候變遷

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