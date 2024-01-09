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南市府小內閣將有新氣象 3首長退職、2副主官升任局處長

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府法制處長楊璿圓（右一）、工務局長陳世仁（左一）今宣誓就職。圖／台南市政府提供
台南市政府法制處長楊璿圓（右一）、工務局長陳世仁（左一）今宣誓就職。圖／台南市政府提供

台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭將分別在2月11日、1月10日及1月16日退職，市長黃偉哲今天在市政會議頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出，雖不捨，仍給予最深的祝福。另法制處長楊璿圓、工務局長陳世仁今宣誓就職。

南市府是表示表示，秘書長王揚智於2019年2月1日到職，因個人生涯規畫，回任南台科技大學。任職期間擔任考績會主席等要職及協助各局處業務推展溝通協調，完成運河星鑽市地重畫違建宮廟拆除、協助控管全市畜牧設施核准案、協助學甲教育園區興建工程、山海圳國家綠道、及督導協助重大賽事活動等，解決跨局處、單位問題，並使諸多建設順利開工。

衛生局長蘇世斌局長即將於1月10日歸建奇美醫院，任期內推動「智慧稽查」縮短跨科流程、建置「健康共照雲」主動提供便民服務；因應高齡化社會衝擊，率先推出「銀髮健身房」及「智慧化衰弱量測點」，更首創「長者咀嚼吞嚥障礙篩檢計畫」及早改善民眾營養與健康問題；於鹽水區打造全國第一個運用閒置空間設置的社區心理衛生中心，維護市民朋友心理健康。去年率衛生局獲得第一屆透明晶質獎「機關整理廉能作為」類「特優」機關，讓市民有感，實現「健康活力、台南魅力」。

人事處長沈德蘭已任滿5年6個月，因職期屆滿，將調任台中市政府人事處，任期內積極管理各類員額，配合市政發展需要，規畫調整市府組織架構，成立原住民族委員會、客家事務委員會和體育局；同時為了提升用人效能，建立約聘僱用獎優汰劣機制，除制度化管理，且能有效激勵工作士氣。

楊璿圓原為法制處副處長，於去年8月1日代理處長，工務局局長陳世仁原為副局長，於去年7月16日代理局長，均於今天升任局處長。市長黃偉哲表示，兩人位都是從台南市政府基層公務人員做起，有充分的歷練與行政及實務經驗，是具有專業且瞭解地方需求的在地人才。

台南市政府副秘書長王揚智回任南台科技大學，市長黃偉哲頒贈感謝紀念碑。圖／台南市政府提供
台南市政府副秘書長王揚智回任南台科技大學，市長黃偉哲頒贈感謝紀念碑。圖／台南市政府提供
台南市政府人事處長沈德蘭因職期屆滿，將調任台中市政府人事處，市長黃偉哲頒贈感謝紀念碑。圖／台南市政府提供
台南市政府人事處長沈德蘭因職期屆滿，將調任台中市政府人事處，市長黃偉哲頒贈感謝紀念碑。圖／台南市政府提供
衛生局長蘇世斌歸建奇美醫院，市長黃偉哲頒贈感謝紀念碑。圖／台南市政府提供
衛生局長蘇世斌歸建奇美醫院，市長黃偉哲頒贈感謝紀念碑。圖／台南市政府提供

衛生局 台南 黃偉哲

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