雲林虎尾燈會30日登場 今年結合童趣科技迎龍年

虎尾鎮公所主辦的虎尾燈會，今年主燈區設在虎尾多功能活動中心的公園，以龍迎虎笑為主題，圓環素還真將以光環境營造喜迎吉祥龍年。訂於本月30日正式啟燈，虎尾鎮公所今天召開啟燈前說明會，由鎮長丁學忠帶領啟動主燈，並強調今年花燈結合童趣、科技、純真時光及光影藝術構思，大家拭目以待。邀請大家本月底來虎尾賞燈、暢遊虎尾、品嘗美食。

丁學忠說，今年虎尾燈會將於1月30日在虎尾多功能活動中心的公園舉辦啟燈晚會，今年花燈以龍年為主題，展期至2月24日，主燈命名為「快樂龍虎哩」；副燈區互動裝置推出「福虎開箱」、「幸福波波」、「乘龍尋夢」、「動感機台」及「合不龍嘴」；公園步道沿路設置環狀步道虎星光廊、整個燈區也將以光環境營造及音樂打造舒適環境。

啟燈當天晚會規畫精彩舞台及樂團表演、舞蹈表演、好禮摸彩、周邊市集，還有限量打卡禮龍年小燈籠；大年初1至大年初4每晚7至9點安排街頭藝人及團體表演，歡迎大家來虎尾感受濃濃歡樂的年節氛圍，迎接吉祥好年。