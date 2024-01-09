嘉市消防局長等4主管參議退休 黃敏惠贈紀念牌勉活出亮麗第三人生

嘉義市長黃敏惠上午在市務會議，致贈紀念牌給屆齡退休的參議葉國樑、秘書兼殯館所長盧春霖、消防局長蘇耀星及警察局人事室主任蔡煌林等4位，感謝祝福他們未來更樂齡勇壯，退而不休、活出亮麗第三人生；市府同仁獻花束祝福，氣氛溫馨。

黃敏惠感佩4位退休主管人生3、40餘年歲月奉獻公職，為民服務，細數與4位主管相處點滴。感謝盧春霖提升殯葬設施服務品質與殯葬業務革新，退休前完成第二樹葬區「如意園」啟用，對公務職涯逾42年的蘇耀星強化消防量能，維護市民生命財產安全表達敬意。

黃敏惠以「時尚老人」林經甫醫師力倡的「體力、腦力、社會力」慢老哲學，與4位退休同仁共勉，期許大家退而不休，第三人生更加亮麗精彩。

蘇耀星細數嘉市消防單位從1個分隊，到現在擴大編制2個大隊、7 個分隊，感謝歷任市長支持，奠定嘉市轄區5分鐘內即刻抵達搶救寶貴生命基礎；感謝黃敏惠任內遠見，96年、102年、112年不斷擴大編制消防人力達396人，嘉市100年起率先全國實施勤1休1，分發嘉市服務消防員非第1名莫屬。

盧春霖感恩黃敏惠讓他有機會回鄉服務，4年多來殯管所完成許多艱鉅任務，完成第1、2樹葬區、環保金爐、無煙區、第2納骨堂及5、6、7、8號火化爐具及2套空汙設備建置，109年、112年獲衛福部「健康城市暨高齡友善比賽」城市夥伴獎及綠色城市獎，是他退休前最好禮物。