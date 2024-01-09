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《在路上》紅到被中國抄襲？賴清德：希望模仿之外能看到民主傳承精神

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左）今天下午至雲林縣陪同區域立委候選人蘇治芬（右）車隊掃街。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德（左）今天下午至雲林縣陪同區域立委候選人蘇治芬（右）車隊掃街。記者黃仲裕／攝影

民進黨總統候選人賴清德今天下午至雲林縣陪同區域立委候選人蘇治芬車隊掃街，車隊進入虎尾鎮市中心時，沿途許多民眾已站在街道旁等候，高舉競選旗幟大喊「當選！當選！當選！」賴出發前受訪時說，昨天一路掃街掃了屏東、高雄及台南到今早嘉義共4個城市，感激民眾熱情支持，相信今天的雲林也不例外，晚上在虎尾、斗六還分別有2場大型造勢活動，相信在選民之下，他能一路挺進總統府。

賴清德表示，這2天連續趕場造勢，他感受到民眾的熱情，有些人從美容院、理髮店或餐廳衝出來街上，雙手不停揮舞、吶喊支持他當選，他非常感激，很開心不僅得到南部民眾的支持，接下來也能得到中部、北部民眾的支持，一路挺進總統府，共同完成最後一哩路。

媒體提問，外媒評價賴清德與副手蕭美琴的表現很穩健，外媒也定義他與其他陣營不同的地方在於「國家定位」；而國民黨副總統候選人趙少康則認為，如果他當選「不用等到上任，外交、兩岸經濟就很緊張了」。

賴清德回應，他認同外媒的觀察，他與蕭美琴的確是候選人中最穩健的一組，兩人有豐富且深厚的內政、外交歷練，上任後希望帶領國家走進世界、迎向未來，在民主道路上持續壯大，與其他兩組候選人的走回過去、走進中國的老路是不同的。

蔡英文總統與賴清德、蕭美琴合拍的《在路上》影片爆紅，日前被中國官媒抄襲，宣揚中國領導人習近平，對此賴清德也回應，該部影片已超過千萬人次觀看，很感謝團隊用創意闡述民主精神，帶動民眾支持的浪潮，坦言「很意外中國新華社在宣傳習近平上模仿了我們的做法」，認為中國應該要看到這支影片最重要的是民主傳承精神，如果中國未來能夠受到影片影響，逐步邁向民主，相信這才符合國際社會的期待。

賴清德 影片 蕭美琴

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