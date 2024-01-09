快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

北興國中生清潔校園附近排水溝檜河 赫然發現這些危險垃圾物品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市北興國中1年5班、8班學生，清理學校旁排水溝檜河，近40分協力打掃，共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中1年5班、8班學生，清理學校旁排水溝檜河，近40分協力打掃，共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。圖／北興國中提供

嘉義市北興國中呼應市府推動永續發展目標（SDGs）公民行動，主任林世清、教師林嘉慶帶領1年5班、8班學生，清理學校旁檜河，大家近40分協力打掃，總共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。

同學們對河岸垃圾現象感到震驚和憤怒，對部分民眾圖自身便利破壞公共環境行為，難以理解，菸蒂、家庭垃圾讓同學感到不悅，同學們在環保行動面臨垃圾清理，還要小心應對河邊藏有危險物品，加深守護家園環境決心。

北興校長張仁澤對同學們新年上課，積極參與檜河環保行動感動高興，環保行動展現同學社會責任，培養愛護環境風氣，他期勉同學不僅要清理垃圾，還更要將自己的心靈打掃乾淨。

林世清說，同學們希望透過環保行動，喚起社會對環保關注，呼籲民眾避免圖方便破壞公共環境，期盼檜河早日恢復清澈，為附近動植物提供更安全、乾淨生活環境。

嘉義市北興國中1年5班、8班學生，清理學校旁排水溝檜河，近40分協力打掃，共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中1年5班、8班學生，清理學校旁排水溝檜河，近40分協力打掃，共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中1年5班、8班學生，清理學校旁排水溝檜河，近40分協力打掃，共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中1年5班、8班學生，清理學校旁排水溝檜河，近40分協力打掃，共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。圖／北興國中提供

嘉義 教師

延伸閱讀

國軍士官疑盜賣軍機獲交保 檢方抗告成功3嫌逆轉收押

7歲男童「捲入排水溝」 下水道漂300公尺後奇蹟生還

新社排水溝改善完工 中市府調整工法守護「台灣白魚」

嘉縣新港鄉大潭村大雨慘淹 爭議30年排水溝將改善

相關新聞

《在路上》紅到被中國抄襲？賴清德：希望模仿之外能看到民主傳承精神

民進黨總統候選人賴清德今天下午至雲林縣陪同區域立委候選人蘇治芬車隊掃街，車隊進入虎尾鎮市中心時，沿途許多民眾已站在街道旁...

北興國中生清潔校園附近排水溝檜河 赫然發現這些危險垃圾物品

嘉義市北興國中呼應市府推動永續發展目標（SDGs）公民行動，主任林世清、教師林嘉慶帶領1年5班、8班學生，清理學校旁檜河...

先擋水泥廠再擋發電廠 安定中榮居民：市府開發要審慎

九崴公司規劃在安定區、安南區交界處興建的天然氣發電廠開發案，由於居民抗爭、民代奔走、市議會決議反對，最後業者決定「遷移場...

台南左鎮公有零售市場改造 百位耆老手工竹編活化空間

台南市左鎮區公有零售市場參與綠社區培力計畫「社區環境空間改造」，今天舉辦成果發表會，以市場為基地進行藝術、竹編等特色美化...

選前衝刺 賴清德陪王美惠車隊嘉市掃街造勢 賴：前進總統府！

選戰倒數4天，民進黨總統候選人賴清德今天上午到嘉義市與同黨立委候選人王美惠一同車隊掃街，沿途受到支持者熱情歡迎；賴清德說...

賴清德嘉縣民雄大票倉車掃 婦女支持者高喊我愛你

民進黨總統候選人賴清德今天中午抵嘉義，前後與拚連任嘉市立委王美惠及嘉縣山區立委候選人陳冠廷車隊掃街，賴清德12點20分抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。