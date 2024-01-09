北興國中生清潔校園附近排水溝檜河 赫然發現這些危險垃圾物品

嘉義市北興國中呼應市府推動永續發展目標（SDGs）公民行動，主任林世清、教師林嘉慶帶領1年5班、8班學生，清理學校旁檜河，大家近40分協力打掃，總共撿拾15.1公斤垃圾，以菸蒂、家庭垃圾居多，令人擔憂的是河中竟發現捕獸夾、打火機和玻璃酒瓶等危險物品。

同學們對河岸垃圾現象感到震驚和憤怒，對部分民眾圖自身便利破壞公共環境行為，難以理解，菸蒂、家庭垃圾讓同學感到不悅，同學們在環保行動面臨垃圾清理，還要小心應對河邊藏有危險物品，加深守護家園環境決心。

北興校長張仁澤對同學們新年上課，積極參與檜河環保行動感動高興，環保行動展現同學社會責任，培養愛護環境風氣，他期勉同學不僅要清理垃圾，還更要將自己的心靈打掃乾淨。