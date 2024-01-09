先擋水泥廠再擋發電廠 安定中榮居民：市府開發要審慎
九崴公司規劃在安定區、安南區交界處興建的天然氣發電廠開發案，由於居民抗爭、民代奔走、市議會決議反對，最後業者決定「遷移場址」，但外界仍有九崴將起死回生的耳語傳出，立委郭國文與南市副議長林志展、在地里長舉行記者會說明，林志展說當時他說擋不下來就辭職，那造謠的人是否也該負責；中榮里長翁炳煙說，當地3年內擋下兩個爭議性開發案，盼市府正視此問題。
翁炳煙表示，中榮里鄰近南科台南園區及樹谷園區，人口成長率在安定區名列前矛，吸引建商投資，住戶有許多人都是科學園區從業人員，應該是要蓋商場、公園增加生活機能，卻是像水泥廠、天然氣發電廠這類的產業進駐，令人傻眼，
翁炳煙說，竑榮實業之前申請設置水泥產業園區，遭到當地居民強烈反彈，2020年居民組自救會發起抗議，最後業者中止開發，這次九崴天然氣電廠橫跨兩個行政區引發爭議，所幸最後被民眾與民代共同擋下，感謝大家關心，但希望市府日後引進投資時要審慎評估，傾聽地方意見。
台南市議會副議長林志展強調，一直有人操作九崴會強渡關山、起死回生的耳語，他當初就宣示九崴是不當設廠，如果還能申請通過就是自己失職，在許多民代強力監督下，南市府宣布沒有共識就不會通過，他譴責是有人用造謠與抹黑來製造恐慌。
郭國文指出，居民安心、生活才能安定，面對引起爭議的竑榮水泥廠以及九崴天然氣廠，他都出力擋下，並秀出九崴自行撤案的公文，表示這是多次協調促成的結果，盼外界不要輕信謠言。
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