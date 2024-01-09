台南市左鎮區公有零售市場參與綠社區培力計畫「社區環境空間改造」，今天舉辦成果發表會，以市場為基地進行藝術、竹編等特色美化改造，提供未來在地遊程歷史論述、特色市集舉辦、在地策展運用空間，「讓在地人的共同回憶可以乘載這些文化脈絡」。

在地青年賴政達說，整體設計概念採用當地的特色刺竹進行發想，串連在地組織從社區、學校到公部門，進行大規模的地方共創，與在地竹編李天生師傅及李芝熒老師，從市場口門面進行手工竹編牆體編織到走道竹編球，每個作品都是在地耆老手工編織賦予靈魂，有溫度的存在在這個市場。

左鎮區長余基吉表示，左鎮公有零售是在地人買賣的生活重心，裡面的竹編球體裝置，更是串連在地破百位高齡長輩接力共同編織，「可以說是萬歲團的結晶，我們期望這樣的公有零售市場，可以在未來有不同形式的活動舉辦，滾動出更多元的活動樣態，持續翻轉左鎮，讓大家順道左鎮遊玩。」

台南市政府表示，綠社區培力的計畫跨部門合作，都發局與市場處連同在地左達工作室，一同努力攜手，點亮在地人集體的共同回憶。未來也將舉辦兒童市集及藝術季等活動。

台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供