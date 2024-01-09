快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

台南左鎮公有零售市場改造 百位耆老手工竹編活化空間

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供

台南市左鎮區公有零售市場參與綠社區培力計畫「社區環境空間改造」，今天舉辦成果發表會，以市場為基地進行藝術、竹編等特色美化改造，提供未來在地遊程歷史論述、特色市集舉辦、在地策展運用空間，「讓在地人的共同回憶可以乘載這些文化脈絡」。

在地青年賴政達說，整體設計概念採用當地的特色刺竹進行發想，串連在地組織從社區、學校到公部門，進行大規模的地方共創，與在地竹編李天生師傅及李芝熒老師，從市場口門面進行手工竹編牆體編織到走道竹編球，每個作品都是在地耆老手工編織賦予靈魂，有溫度的存在在這個市場。

左鎮區長余基吉表示，左鎮公有零售是在地人買賣的生活重心，裡面的竹編球體裝置，更是串連在地破百位高齡長輩接力共同編織，「可以說是萬歲團的結晶，我們期望這樣的公有零售市場，可以在未來有不同形式的活動舉辦，滾動出更多元的活動樣態，持續翻轉左鎮，讓大家順道左鎮遊玩。」

台南市政府表示，綠社區培力的計畫跨部門合作，都發局與市場處連同在地左達工作室，一同努力攜手，點亮在地人集體的共同回憶。未來也將舉辦兒童市集及藝術季等活動。

台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供

台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供
台南左鎮公有零售市場改造，百位耆老手工竹編活化空間。圖／區公所提供

台南

延伸閱讀

民進黨主委：馬英九簽兩公約、綠執政未有「廢死」明確條文

綠營批媽媽市長選舉行政不中立 盧秀燕：嚴守規範

中八選區／謝志忠控江啟臣幹部涉賄遭辦 江競總：抹黑！將提告

綠營立委過半關鍵區！蔡英文、賴清德等要角頻輔選台中

相關新聞

《在路上》紅到被中國抄襲？賴清德：希望模仿之外能看到民主傳承精神

民進黨總統候選人賴清德今天下午至雲林縣陪同區域立委候選人蘇治芬車隊掃街，車隊進入虎尾鎮市中心時，沿途許多民眾已站在街道旁...

北興國中生清潔校園附近排水溝檜河 赫然發現這些危險垃圾物品

嘉義市北興國中呼應市府推動永續發展目標（SDGs）公民行動，主任林世清、教師林嘉慶帶領1年5班、8班學生，清理學校旁檜河...

先擋水泥廠再擋發電廠 安定中榮居民：市府開發要審慎

九崴公司規劃在安定區、安南區交界處興建的天然氣發電廠開發案，由於居民抗爭、民代奔走、市議會決議反對，最後業者決定「遷移場...

台南左鎮公有零售市場改造 百位耆老手工竹編活化空間

台南市左鎮區公有零售市場參與綠社區培力計畫「社區環境空間改造」，今天舉辦成果發表會，以市場為基地進行藝術、竹編等特色美化...

選前衝刺 賴清德陪王美惠車隊嘉市掃街造勢 賴：前進總統府！

選戰倒數4天，民進黨總統候選人賴清德今天上午到嘉義市與同黨立委候選人王美惠一同車隊掃街，沿途受到支持者熱情歡迎；賴清德說...

賴清德嘉縣民雄大票倉車掃 婦女支持者高喊我愛你

民進黨總統候選人賴清德今天中午抵嘉義，前後與拚連任嘉市立委王美惠及嘉縣山區立委候選人陳冠廷車隊掃街，賴清德12點20分抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。