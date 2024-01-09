賴清德嘉縣民雄大票倉車掃 婦女支持者高喊我愛你

民進黨總統候選人賴清德今天中午抵嘉義，前後與拚連任嘉市立委王美惠及嘉縣山區立委候選人陳冠廷車隊掃街，賴清德12點20分抵大票倉民雄鄉，婦女級狂粉支持者在街頭展熱情揮旗幟高喊，「凍蒜！賴清德我愛你，支持陳冠廷，就是支持賴清德跟蕭美」，賴揮手致意與民眾互動。

賴清德我們一起在路上全國車隊大掃街，中午12點20分抵陳冠廷民雄總部出發掃街文化路、保生街、安和路保生大帝、大士爺廟等細掃民雄市中心街面，縣長翁章梁、縣農會總幹事黃貞瑜均親上任麥克風手，縣議員林淑完等民代戰車壓，都坐上宣傳車一起掃街，沿途許多婦女支持者拿旗幟揮舞，高喊賴清德我愛你，搶擊掌。

現場50多歲賴姓婦女說，嘉義縣一直是最支持本土政權，這幾年中央真的給很多建設在嘉縣，明顯感受到有被重視及進步，她會站出來挺賴清德及陳冠廷，是因為綠營擁專業國際觀，所以與婦女朋友們一起站出來力挺民進黨繼續執政。