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台南排球先驅王東山列百年體育人物誌 黃偉哲贈匾表彰

聯合報／ 記者鄭惠仁謝進盛／台南即時報導
有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山（右六），榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天親贈「功在體壇」匾額。圖／南市府提供
有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山（右六），榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天親贈「功在體壇」匾額。圖／南市府提供

有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天親贈「功在體壇」匾額，表彰他其奉身排球運動精神。黃偉哲強調，南市重視各項基層體育的訓練與培訓，期勉大家共同努力，為台南市找回往日榮耀。

黃偉哲說，王東山於1958年擔任新營商職(今白河商工)農業指導員，活潑好動的學生讓王老師興起成立排球隊的念頭，草創初期的設備、場地相當克難，發展過程十分艱辛，卻也培育出不少排球運動的好手。王東山感謝市長贈匾，也期許後進能打破他當時的紀錄，完成他最大的心願。

王東山於1968年轉任白河國中體育老師，1978年領軍台南縣男排代表隊榮獲第五屆台灣區運動會金牌，迄今台南市仍未突破紀錄，當年的女子組也榮獲前3名佳績。黃偉哲感謝王老師一生奉獻給排球，而且創下過去台南縣時代唯一的一次男子排球聯賽冠軍，此後再沒有得到冠軍，希望後進能打破他的紀錄。

體育局表示，王老師為溪北地區排球運動播種，如今南市排球隊在縣市性及全國性代表賽事表現亮麗，白河國中男子組於111學年度國民中學排球聯賽乙級聯賽及去年和家盃排球錦標賽榮獲冠軍；中山國中排球隊更於去年和家盃排球錦標賽、111學年度學生乙級排球聯賽決賽、2023年全國永信盃排球錦標賽擠身全國8強。

體育局長陳良乾說，南市發展排球設立體育班學校，計有1所國小及5所國中，分別為六甲國小、中山國中、麻豆國中、六甲國中、學甲國中、白河國中，已配置3名正式專任教練，感謝學校及行政團隊的辛勤付出，讓南市學生學生能夠接觸排球運動，努力在各大賽事中發光發熱。

有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天贈匾額表彰貢獻。圖／南市府提供
有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天贈匾額表彰貢獻。圖／南市府提供

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