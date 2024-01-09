快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

王家貞無法參選發怒聲 用選票抗議惡法﻿﻿ 還台灣人公義

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員王家貞今籲請南市立委第5選區鄉親，領區域立委選票但不蓋票，下架民進黨。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員王家貞今籲請南市立委第5選區鄉親，領區域立委選票但不蓋票，下架民進黨。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員王家貞因偽造文書案被判緩刑，不符合立委參選資格，無法參加第5選區立委選舉。她今天呼籲此選區的支持的鄉親，在區域立委選票部分，領票但不蓋票，下架民進黨，還台灣人公義。

王家貞表示，律師群針對此案一路抗告到最高法院行政法庭，要求假處分給她參選權，迄今未獲回應。她質疑為何如此懼怕王家貞參選立委？如此全面屈服於違憲政治惡勢力的司法，台灣人民看在眼裡，記在心裡，台灣歷史將會清楚的記載下來，絕對逃不過歷史的審判。﻿

王家貞說，「千錯萬錯王家貞當然有錯，錯在竟然相信民進黨對中華民國憲法還有一個基本的尊重」，一面參選中華民國的總統、副總統、立法委員，一面如此公然踐踏中華民國的憲法，無法無天的行徑以為台灣人都沒看到？她今後必將更加努力號召台灣人，全力捍衛中華民國憲法的尊嚴。﻿

王家貞強調，1個多月來，在下架貪腐政權、保衛台灣人生命與財產安全的道路上，她和服務處工作夥伴依然持續努力並沒有停止，繼續發送已印製及印製中的3波文宣，為侯康配加上國民黨籍立委候選人全力催票。﻿

她懇請鄉親1月13日周六總統票投3號侯康配，政黨票投9號中國國民黨，至於第5選區台南市東區16里、南區、安平區、中西區的立委選票，懇託鄉親，抗議違憲惡法，領票不蓋票，﻿教訓民進黨，下架貪腐政權，還台灣人公義。

台灣人 王家貞 中華民國憲法

延伸閱讀

王家貞偽造文書判緩刑無法參選立委 二度提假處分結果讓她失望了

藍為王家貞不能選遞抗議書 綠營：政治歸政治法律歸法律

中選會審定王家貞不得登記為候選人 趙少康影片喊話曝30年前他送她進政壇

韓國瑜為王家貞站台 高喊「當上立委歡迎特偵組24小時盯」

相關新聞

議員提案成功 雲縣補助旅宿業升級

為協助雲林旅宿業者升級設施、提升服務水準，縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，縣政府將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」補助...

南台灣採草莓這裡就在省道旁 1月下旬進入盛產期

台南善化是南市草莓重要產地，且草莓園集中在台一線省道兩旁，隨著近年南科發展，可說是「都市裡的草莓園」，親子採果相當方便，...

台南排球先驅王東山列百年體育人物誌 黃偉哲贈匾表彰

有「白河排球運動拓荒者」之稱的退休教師王東山，榮列台灣體育百年人物，市長黃偉哲今天親贈「功在體壇」匾額，表彰他其奉身排球...

柯文哲台南安南區拜票 民眾攜愛犬合影盼帶旺氣給柯

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台南廟口開講造勢後，今依舊在台南車隊掃街拜票，上午從關廟區出發，中午抵達安南區中洲寮保安宮，...

奏效！雲林「萬寶龍」催生增產 最狂5寶媽領走26萬

雲林「萬寶龍」催生增產計畫今年上路，生育津貼前三胎每名3萬元、第四胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元...

嘉義縣今年祭出1100份禮券 鼓勵新住民抽血篩檢結核病

嘉義縣力拼2035消除結核，2022年起陸續完成1229名新住民篩檢，發現224名潛伏感染者，其中168人已完成治療，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。