王家貞無法參選發怒聲 用選票抗議惡法﻿﻿ 還台灣人公義

台南市議員王家貞因偽造文書案被判緩刑，不符合立委參選資格，無法參加第5選區立委選舉。她今天呼籲此選區的支持的鄉親，在區域立委選票部分，領票但不蓋票，下架民進黨，還台灣人公義。

王家貞表示，律師群針對此案一路抗告到最高法院行政法庭，要求假處分給她參選權，迄今未獲回應。她質疑為何如此懼怕王家貞參選立委？如此全面屈服於違憲政治惡勢力的司法，台灣人民看在眼裡，記在心裡，台灣歷史將會清楚的記載下來，絕對逃不過歷史的審判。﻿

王家貞說，「千錯萬錯王家貞當然有錯，錯在竟然相信民進黨對中華民國憲法還有一個基本的尊重」，一面參選中華民國的總統、副總統、立法委員，一面如此公然踐踏中華民國的憲法，無法無天的行徑以為台灣人都沒看到？她今後必將更加努力號召台灣人，全力捍衛中華民國憲法的尊嚴。﻿

王家貞強調，1個多月來，在下架貪腐政權、保衛台灣人生命與財產安全的道路上，她和服務處工作夥伴依然持續努力並沒有停止，繼續發送已印製及印製中的3波文宣，為侯康配加上國民黨籍立委候選人全力催票。﻿

她懇請鄉親1月13日周六總統票投3號侯康配，政黨票投9號中國國民黨，至於第5選區台南市東區16里、南區、安平區、中西區的立委選票，懇託鄉親，抗議違憲惡法，領票不蓋票，﻿教訓民進黨，下架貪腐政權，還台灣人公義。