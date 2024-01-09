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奏效！雲林「萬寶龍」催生增產 最狂5寶媽領走26萬

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣催生增產計畫祭出生育津貼每胎3萬元，第四胎起10萬元，今、明年生產的產婦還可領每胎3萬元生育營養禮金，在戶政事務所辦完出生登記後可直接領現。記者陳苡葳／攝影
雲林縣催生增產計畫祭出生育津貼每胎3萬元，第四胎起10萬元，今、明年生產的產婦還可領每胎3萬元生育營養禮金，在戶政事務所辦完出生登記後可直接領現。記者陳苡葳／攝影

雲林「萬寶龍」催生增產計畫今年上路，生育津貼前三胎每名3萬元、第四胎起每名10萬元，今、明年出生加碼補助坐月子每胎3萬元；西螺戶政事務所今天受理2名「第四胎」新生兒出生登記，雙方父母現場直接領走現金13萬元，縣長張麗善另分別親送3包尿布，禮上加禮。

張麗善表示，雲林縣2023年新生兒有3206名，第一至第三胎共3188名，第四胎以上151名，僅占0.5成；由於民間生育風氣最旺盛的生肖龍年即將到來，為了刺激生育率，她規畫在2年內催生一萬名新生兒。

張麗善指出，包括生育津貼每胎3萬元，第四胎起10萬元，今、明年生產的產婦還可領每胎3萬元生育營養禮金坐月子；等於前三胎每名可領6萬元，第四胎起每名13萬元，且在戶政事務所辦完出生登記後可直接領取現金，縣府再加贈每名新生兒3包尿布。

縣府民政處長蕭德恕說，目前有21個家庭完成24名新生兒出生登記，其中9名為第四胎，當中有2名產婦誕下第3、4胎，及第4、5胎的雙胞胎，2人分別領現金19萬元、26萬元還有6包尿布。

今天至西螺戶政事務所辦理出生登記的劉姓夫妻，最近剛產下第四胎，湊滿「四千金」，張麗善親送生產禮，以最實際的現金及尿布祝賀「龍年生好運、龍年懷好孕」。

張麗善說，萬寶龍計畫是目前全國鼓勵生育最好的福利政策，加上縣內各鄉鎮市公所也有祭出生育補助，希望減輕家庭經濟負擔，鼓勵縣民「敢生敢養」，儘早領走補助。

雲林西螺劉姓夫妻（左一、左二）最近剛產下第四胎湊滿「四千金」，縣長張麗善（中）親送「生產禮」現金及尿布。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺劉姓夫妻（左一、左二）最近剛產下第四胎湊滿「四千金」，縣長張麗善（中）親送「生產禮」現金及尿布。記者陳苡葳／攝影

生育補助 張麗善 新生兒

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