嘉義縣愛心陪伴計畫上路 精神病友領養浪貓互相陪伴
嘉義縣衛生局今年推動愛心陪伴計畫，鼓勵精神病友領養流浪貓咪，衛生局指出，精神疾病不等於暴力傾向，許多病友都有溫柔的一面，盼透過動物療癒方式，讓病友揮發愛心給流浪貓一個溫暖的家，也因有動物在旁陪伴，為低潮失落的病友帶來幸福喜悅。
衛生局長趙紋華說，精神疾病不等於具有暴力傾向，許多病友都有溫柔、貼心及內心柔軟的一面，臨床上常運用動物療癒心理壓力，因為和寵物相處時，腦內會分泌血清素和多巴胺，讓心情更加放鬆和平靜，帶來快樂與幸福感，也能讓流浪動物有個溫暖的家。
衛生局指出，一名女子是衛生局長期關懷病友，一直有個養貓夢想，經關懷訪視員協助媒合家畜所辦理領養，迎接新成員那天，女子舉家從梅山鄉開車到太保市接貓咪，連高齡98歲的阿嬤也出動，為貓咪取名「泡菜」，新成員加入後，盼為生活添增更多滋味。
衛生局表示，透過和寵物互動過程，還能達到教育、復健、壓力調適等功能，鼓勵社會多給予病友理解與支持，家屬也可多陪伴家人，若發現親友有怪異行為及徵兆時，建議尋求醫療協助，或撥打嘉義縣「社區心理衛生中心諮詢專線」05-3621150。
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