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徐巧芯站街頭巧遇野生管爺 拉票送琥珀酥直呼繼續加油

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
徐巧芯邀管中閔錄一段拉票影片。圖／徐巧芯辦公室提供
徐巧芯邀管中閔錄一段拉票影片。圖／徐巧芯辦公室提供

逼近1月13日投票日，候選人紛紛出動陸戰，國民黨台北市第七選區立委候選人徐巧芯今早上也站到十字路口拉票，沒想到，竟在行人穿越道遇上了台大前校長管中閔，他對鏡頭拉票「希望大家支持最有戰鬥力的徐巧芯。」最後還送上剛買的琥珀酥，留給辦公室同仁一起享用。

站在街講台上的徐巧芯，對著四周來車、行人揮手之際，對街馬上看到熟悉的面孔，隨即大喊「管校長你好。」正是剛去菜市場採買的管中閔，他比了比下顎，直呼辛苦了臉都變尖，「瘦了一圈」不過再加油幾天。

徐巧芯不忘邀請管中閔對錄影的鏡頭拉票。管中閔說，「大家幫忙！支持最有戰力的徐巧芯。」同時也將他最愛的琥珀酥分送給徐巧芯。

有趣的是，徐巧芯一手拿著麥克風，一手撐起紙袋後，直接將琥珀酥放入袋中，管中閔眼見隨即接手放妥，並說「這很容易碎掉。」流露出真誠顧及晚輩的心。

徐巧芯 管中閔 行人

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