快訊

高鐵春節車票凌晨開搶…1小時訂票近60萬張 一度卡關民眾哀嚎

新黨前秘書長看女星泳裝照說出「驚人言論」 性騷擾官司結果曝光

「日行萬步有益健康」是假的？ 最新研究：走「這些步數」就有效

18歲青年找工作四處碰壁 台南永康就業中心媒合雇主滿意

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
四處碰壁的18歲青年小裕找到工作、認真維修汽車。圖／永康就業中心提供
四處碰壁的18歲青年小裕找到工作、認真維修汽車。圖／永康就業中心提供

台南市18歲青年小裕在育幼院長大，去年就讀高中時就自己四處找工作但都碰壁。勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，他最後終於找到汽車維修工作，就業半年除解決經濟問題，也更有自信朝著自力更生的夢想前進。就業服務中心職缺多，歡迎有需求民眾打電話06-2038560洽詢。

小裕說，他是家中最小的孩子，出生後不久爸媽便離婚，小學四年級因家庭發生事故社會局安置育幼院。因18歲便需離開育幼院獨立生活，找工作困難，讓他感到恐慌，感謝社工、就業服務中心幫她他找工作。

就服員蘇郁雯表示，小裕高中念汽車修護科，畢業前就積極的找工作，因投遞多封履歷都石沈大海，非常不安惶恐。中心有安穩僱用計畫，以小裕所學專長跟雇主溝通，協助製作履歷，小裕畢業後順利錄取府城客運汽車維修人員，雇主稱讚小裕主動積極，學習態度良好。

府城客運課長林宥承表示，小裕剛開始對於工作有些不太適應，還好遇到困難或問題，主管都會主動協助，目前工作態度及適應良好，也會主動積極向師傅學習，同事們都很喜歡小裕爽朗的笑容。目前公司仍有市區公車駕駛長、站務員內勤職缺，公車駕駛長薪資每月都有5萬元以上，公司的福利制度完善，歡迎求職者前來應徵。

小裕說，現在只想自立更生，讓自己更強大，讓家人看得起。很感謝育幼院社工、主任及同伴們，期許自己將來長大有能力，也能幫助及回饋像他一樣的孩子。

永康就業中心表示，現在有協助青年就業的「青年職得好評計畫」，國籍15歲至29歲青年未就學、未就業且失業連續6個月以上，就業中心深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱3個月以上並參加就業保險，可申請尋職就業獎勵金3萬元，有符合資格的青年也歡迎洽詢永康就業中心。

永康就業中心今天也舉辦線上徵才到19日，有聯電、台積電、緯穎科技、群品餐飲、全家便利商店、海底撈火鍋及大亞電線電纜、美喆國際等32家廠商參與，科技、服務及傳統產業職缺相當多元，有找工作需求及年後想轉職民眾，都可以在家報名，可點選以下網址報名查詢職缺資訊：https://shorturl.at/nuxzX。

青年 職缺

延伸閱讀

國1台南永康段2大車碰撞 化學槽車女駕駛受傷送醫

台南永康東橋大樓...上萬居民難互動 今辦熱鬧親子會同樂

運用AI判讀壅塞 南市安定、大灣交流道可省5%至9%通行時間

台南永康七旬婦人走失新化山區 員警寒夜搜山及時找到

相關新聞

議員提案成功 雲縣補助旅宿業升級

為協助雲林旅宿業者升級設施、提升服務水準，縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，縣政府將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」補助...

徐巧芯站街頭巧遇野生管爺 拉票送琥珀酥直呼繼續加油

逼近1月13日投票日，候選人紛紛出動陸戰，國民黨台北市第七選區立委候選人徐巧芯今早上也站到十字路口拉票，沒想到，竟在行人...

18歲青年找工作四處碰壁 台南永康就業中心媒合雇主滿意

台南市18歲青年小裕在育幼院長大，去年就讀高中時就自己四處找工作但都碰壁。勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，他最後終於找...

嘉義郵局連3年奪中華郵局調查顧客最滿意郵局 3連霸原因曝

2023年中華郵政服務顧客滿意度調查結果出爐，嘉義郵局顧客服務綜合評分91.1分，連3年奪綜合服務評分最高郵局，3連霸原...

嘉義市立委選戰藍綠肉搏巷戰 張秀華、王美惠端政見牛肉搶青年票

嘉義市立委選戰倒數，藍營張秀華與綠營王美惠選情繆著，除針對前瞻議題在政見會針鋒相對，雙方陣營看板、文宣大戰，密集車掃、站...

斗六茂谷柑比去年甜 歸仁推廣無農藥草莓

雲林斗六市盛產茂谷柑，近日進入採收季，果農表示，批發價格比去年同期上漲約2成，斗六市公所20、21日在膨鼠森林公園舉辦茂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。