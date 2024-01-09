18歲青年找工作四處碰壁 台南永康就業中心媒合雇主滿意

台南市18歲青年小裕在育幼院長大，去年就讀高中時就自己四處找工作但都碰壁。勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，他最後終於找到汽車維修工作，就業半年除解決經濟問題，也更有自信朝著自力更生的夢想前進。就業服務中心職缺多，歡迎有需求民眾打電話06-2038560洽詢。

小裕說，他是家中最小的孩子，出生後不久爸媽便離婚，小學四年級因家庭發生事故社會局安置育幼院。因18歲便需離開育幼院獨立生活，找工作困難，讓他感到恐慌，感謝社工、就業服務中心幫她他找工作。

就服員蘇郁雯表示，小裕高中念汽車修護科，畢業前就積極的找工作，因投遞多封履歷都石沈大海，非常不安惶恐。中心有安穩僱用計畫，以小裕所學專長跟雇主溝通，協助製作履歷，小裕畢業後順利錄取府城客運汽車維修人員，雇主稱讚小裕主動積極，學習態度良好。

府城客運課長林宥承表示，小裕剛開始對於工作有些不太適應，還好遇到困難或問題，主管都會主動協助，目前工作態度及適應良好，也會主動積極向師傅學習，同事們都很喜歡小裕爽朗的笑容。目前公司仍有市區公車駕駛長、站務員內勤職缺，公車駕駛長薪資每月都有5萬元以上，公司的福利制度完善，歡迎求職者前來應徵。

小裕說，現在只想自立更生，讓自己更強大，讓家人看得起。很感謝育幼院社工、主任及同伴們，期許自己將來長大有能力，也能幫助及回饋像他一樣的孩子。

永康就業中心表示，現在有協助青年就業的「青年職得好評計畫」，國籍15歲至29歲青年未就學、未就業且失業連續6個月以上，就業中心深度就業諮詢後3個月內找到工作，且受僱3個月以上並參加就業保險，可申請尋職就業獎勵金3萬元，有符合資格的青年也歡迎洽詢永康就業中心。

永康就業中心今天也舉辦線上徵才到19日，有聯電、台積電、緯穎科技、群品餐飲、全家便利商店、海底撈火鍋及大亞電線電纜、美喆國際等32家廠商參與，科技、服務及傳統產業職缺相當多元，有找工作需求及年後想轉職民眾，都可以在家報名，可點選以下網址報名查詢職缺資訊：https://shorturl.at/nuxzX。