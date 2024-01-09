嘉義郵局連3年奪中華郵局調查顧客最滿意郵局 3連霸原因曝
2023年中華郵政服務顧客滿意度調查結果出爐，嘉義郵局顧客服務綜合評分91.1分，連3年奪綜合服務評分最高郵局，3連霸原因，員工將顧客當成家人問候，服務親切、舉辦公益活動，配合警方打擊詐騙犯罪，識詐打詐，綠衣天使郵差關懷獨老、行善，讓民眾留下深刻美好形象。
嘉義郵局說，顧客侯褔泰經營餐廳與中藥行，因業務關係經常到嘉義中山路郵局，由服務人員陳佳瑜接待服務，陳佳瑜個性溫和，細心熱於助人，侯福泰對服務深表讚許，常購買壽險與代理商品。
去年嘉義市有名80多歲老婦人疑天熱昏倒，郵差黃柏豪路過加入救助行列，直到消防救護人員接手送就醫，大熱天汗水浸濕綠衣，網友貼臉書盛讚「台灣最美風景！」嘉義郵局與台灣郵政協會關懷社區，郵局局長張清龍率同仁偕同華山基金會人員，前往獨老長輩家關懷。
中華郵政每年對顧客滿意度調查，2023年調查報告顯示，顧客對郵局對郵局窗口服務評分91.1分、住宅戶投遞服務評分87.4分、對公司企業戶投遞服務評分88.0分；綜合服務評分為89.4分，整體較2022年下降0.3分。
去年綜合服務評分第1名為嘉義郵局，得91.1分；第2名為雲林郵局，得91.0分；第3名為澎湖郵局，得90.4分，其中嘉義郵局更是自2021年起連3年綜合服務評分第一，成為顧客最滿意郵局。
郵差及郵局服務人員親切也給民眾留下好印象，報告顯示，各項服務中民眾對郵局服務人員或郵差「親切度」滿意度最高，窗口最不滿意是「等候時間長短」；投遞服務則最不滿意「按地址投遞準確性」。
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