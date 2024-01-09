快訊

高鐵春節車票凌晨開搶…1小時訂票近60萬張 一度卡關民眾哀嚎

新黨前秘書長看女星泳裝照說出「驚人言論」 性騷擾官司結果曝光

「日行萬步有益健康」是假的？ 最新研究：走「這些步數」就有效

嘉義郵局連3年奪中華郵局調查顧客最滿意郵局 3連霸原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
去年嘉義市有名80多歲老婦人疑天熱昏倒，郵差黃柏豪路過加入救助行列，直到消防救護人員接手送就醫，大熱天汗水浸濕綠衣，網友貼臉書盛讚「台灣最美風景！」圖／嘉義郵局提供
去年嘉義市有名80多歲老婦人疑天熱昏倒，郵差黃柏豪路過加入救助行列，直到消防救護人員接手送就醫，大熱天汗水浸濕綠衣，網友貼臉書盛讚「台灣最美風景！」圖／嘉義郵局提供

2023年中華郵政服務顧客滿意度調查結果出爐，嘉義郵局顧客服務綜合評分91.1分，連3年奪綜合服務評分最高郵局，3連霸原因，員工將顧客當成家人問候，服務親切、舉辦公益活動，配合警方打擊詐騙犯罪，識詐打詐，綠衣天使郵差關懷獨老、行善，讓民眾留下深刻美好形象。

嘉義郵局說，顧客侯褔泰經營餐廳與中藥行，因業務關係經常到嘉義中山路郵局，由服務人員陳佳瑜接待服務，陳佳瑜個性溫和，細心熱於助人，侯福泰對服務深表讚許，常購買壽險與代理商品。

去年嘉義市有名80多歲老婦人疑天熱昏倒，郵差黃柏豪路過加入救助行列，直到消防救護人員接手送就醫，大熱天汗水浸濕綠衣，網友貼臉書盛讚「台灣最美風景！」嘉義郵局與台灣郵政協會關懷社區，郵局局長張清龍率同仁偕同華山基金會人員，前往獨老長輩家關懷。

中華郵政每年對顧客滿意度調查，2023年調查報告顯示，顧客對郵局對郵局窗口服務評分91.1分、住宅戶投遞服務評分87.4分、對公司企業戶投遞服務評分88.0分；綜合服務評分為89.4分，整體較2022年下降0.3分。

去年綜合服務評分第1名為嘉義郵局，得91.1分；第2名為雲林郵局，得91.0分；第3名為澎湖郵局，得90.4分，其中嘉義郵局更是自2021年起連3年綜合服務評分第一，成為顧客最滿意郵局。

郵差及郵局服務人員親切也給民眾留下好印象，報告顯示，各項服務中民眾對郵局服務人員或郵差「親切度」滿意度最高，窗口最不滿意是「等候時間長短」；投遞服務則最不滿意「按地址投遞準確性」。

嘉義郵局與台灣郵政協會關懷社區，郵局局長張清龍率同仁偕同華山基金會人員，前往獨老長輩家關懷。圖／嘉義郵局提供
嘉義郵局與台灣郵政協會關懷社區，郵局局長張清龍率同仁偕同華山基金會人員，前往獨老長輩家關懷。圖／嘉義郵局提供

郵局 嘉義 郵差

延伸閱讀

龍年郵票買氣沸騰 龍年茅台價格炒高逾1.1倍

保全員利用午餐竊200萬現金 保全公司求償102萬元

竹市6項社福津貼 今年起提前至當月10日入帳

男蒙面持菜刀搶郵局與經理扭打 聽聞搶劫後落跑

相關新聞

議員提案成功 雲縣補助旅宿業升級

為協助雲林旅宿業者升級設施、提升服務水準，縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，縣政府將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」補助...

徐巧芯站街頭巧遇野生管爺 拉票送琥珀酥直呼繼續加油

逼近1月13日投票日，候選人紛紛出動陸戰，國民黨台北市第七選區立委候選人徐巧芯今早上也站到十字路口拉票，沒想到，竟在行人...

18歲青年找工作四處碰壁 台南永康就業中心媒合雇主滿意

台南市18歲青年小裕在育幼院長大，去年就讀高中時就自己四處找工作但都碰壁。勞動部雲嘉南分署永康就業中心表示，他最後終於找...

嘉義郵局連3年奪中華郵局調查顧客最滿意郵局 3連霸原因曝

2023年中華郵政服務顧客滿意度調查結果出爐，嘉義郵局顧客服務綜合評分91.1分，連3年奪綜合服務評分最高郵局，3連霸原...

嘉義市立委選戰藍綠肉搏巷戰 張秀華、王美惠端政見牛肉搶青年票

嘉義市立委選戰倒數，藍營張秀華與綠營王美惠選情繆著，除針對前瞻議題在政見會針鋒相對，雙方陣營看板、文宣大戰，密集車掃、站...

斗六茂谷柑比去年甜 歸仁推廣無農藥草莓

雲林斗六市盛產茂谷柑，近日進入採收季，果農表示，批發價格比去年同期上漲約2成，斗六市公所20、21日在膨鼠森林公園舉辦茂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。