嘉義市立委選戰藍綠肉搏巷戰 張秀華、王美惠端政見牛肉搶青年票
嘉義市立委選戰倒數，藍營張秀華與綠營王美惠選情繆著，除針對前瞻議題在政見會針鋒相對，雙方陣營看板、文宣大戰，密集車掃、站街頭，肉搏巷戰，為搶中間選民及青年選票，張秀華提政見牛肉，王美惠也提政見社會社宅政績。
青年政見方面，張秀華提出就學貸款免利息、青創貸款300萬3年免利息。動保政見承諾設置寵物公立醫院、讓醫療收費更透明。生育政見提出育嬰留職停薪津貼調升至投保薪資全薪、女性凍卵補助最高3萬元。托育政策方面，包括公立、非營利、準公共化托育或幼兒園，一律免費，同時增設社區托嬰中心，延長幼童課後留園時間。
王美惠說，任內爭取三處社會住宅興建中，完工後設托育中心，蔡英文總統過去提出「0到6歲國家一養」，未來會擴大相關的福利，要照顧0到22歲的未來世代，讓每個人都能在這塊土地上好好生活。
她強調，對年輕世代一定要加強照顧，年輕人政策照顧，秉持「加薪、減稅、少負擔」三原則，包括全面落實高中職免學費，青年安心成家優惠貸款等政策。國家投資年輕人，他們就能更有成就，回饋社會。
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