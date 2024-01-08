衛福部嘉義醫院全面調薪、生日禮 打造友善職場

衛福部嘉義醫院今天宣布，院內除了公務人員調薪外，勞工身分的員工也調薪4%，另加碼提供全院員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查等福利，全方面打造友善職場。

嘉義醫院今天宣布，今年度除配合中央政策公務人員調薪外，全院員工皆調薪4%，要讓員工有感。根據醫院統計，全院有485人，其中25%為公務人員，其他皆為勞工身分。

嘉義醫院人事主任楊頂寬說，為延攬人才鼓勵留任，同時考量醫院業務持續擴編，透過優渥的薪酬、福利誘因吸引人才。

嘉義醫院不只薪資調漲，也祭出多項勞工福利，包括優化員工餐、全院員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查及新台幣4500元健檢禮券。

嘉義醫院長莊仁賓表示，醫院定期舉辦內部員工意見調查，也透過與院長有約午餐時間走訪單位了解員工意見，作為優化醫院各項福利措施的基石，希望打造符合員工需求的福利制度，讓員工與醫院一同成長。

醫院考量雲嘉南地區空污日益嚴重，且肺癌高居台灣癌症死因第1位，嘉義醫院配合國健署政策啟動「員工進階專案健檢」，加碼提供全院員工生日當月免費安排低劑量肺部電腦斷層檢查，透過更主動作為協助員工早期發現異常與治療，為員工的健康管理把關。