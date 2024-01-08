快訊

台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

議員連署升級旅宿品質 雲林縣補助業者升級最高補助300萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助旅宿業者升級軟硬體，每家業者補助50%，最高補助金額300萬元，今天在草嶺遊客中心舉辦說明會。

雲林縣政府去年啟動華山咖啡大街營造計畫，改善商圈店家門面，獲得迴響，縣議員賴淑娞、賴明源等人日前在議會提案連署，希望縣府擴大協助提升古坑鄉草嶺地區的旅宿品質，帶動觀光客回流古坑鄉，雲林縣政府將延續咖啡大街營造計畫，啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，今天在草嶺舉辦說明會。

雲林縣府建設處長李俊興表示，古坑鄉有9家旅館、48家民宿，該計畫邀請專業改造輔導團隊，融入在地特色，以旅宿業者的需求為核心，透過多元化輔導方式，引導業者思索如何改善門廳櫃檯、住房空間、廁所衛浴及無障礙設施與公共空間等，並給予50%相對性補助，每位業者最高補助300萬元。

該計畫待議會通過預算後將開放業者申請，雲林縣長張麗善表示，希望增進旅宿業的品質後，藉此提升古坑鄉的觀光量能，這幾年古坑鄉的山林步道都已逐步完成建置，又有療癒基地吸引遊客，非常有觀光競爭力。

賴淑娞表示，該計畫經過多名議員連署通過，大家的共識就是要提升遊客的回流率，讓雲林更加繁榮。

雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」，縣長張麗善（中）今天到古坑鄉草嶺地區舉辦計畫說明會。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」，縣長張麗善（中）今天到古坑鄉草嶺地區舉辦計畫說明會。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」。圖／雲林縣政府提供

古坑 雲林 議員

延伸閱讀

麵茶變身手搖飲！迷客夏《新台味》新品懷舊上市 新潮又復古「麵茶鮮奶」再升級

影／全鍛造引擎改裝Toyota GR Yaris爆增至530匹！

媽媽快崩潰！父子聊選舉互嗆升級「互毆」 兒摔門離家出走鬧失聯

柯文哲台中造勢維安升級 查獲一男攜鎮暴槍、辣椒噴霧

相關新聞

斗六茂谷柑進入產季 暖冬影響價格漲甜度飆高

雲林縣斗六市盛產茂谷柑，近日進入採收季，今年受暖冬影響，成熟期延長約10天，目前採收上市量不多，果農表示，批發價格比去年...

議員連署升級旅宿品質 雲林縣補助業者升級最高補助300萬

雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」，...

環保葬夯 嘉市啟用第二樹葬區可提供上萬穴位

環保葬成為現今流行趨勢，嘉義市政府因應未來民眾需求，新設置第二樹葬區如意園於今天舉行啟用典禮，最高可提供上萬穴位。市長黃...

新春大紅包 嘉義醫院全體員工比照軍公教調薪4%

衛生福利部嘉義醫院發布今年比照軍公教調薪幅度，全體員工調薪4%，另加碼提供員工生日當月免費低劑量肺部電腦斷層檢查及450...

草莓控看過來！ 3青農合夥開草莓園 莓果甜度達12度

草莓季來臨，許多草莓控蜂擁到產地自採或購買。南部民眾可以不用舟車勞頓跑到苗栗等地就能採到草莓，台南歸仁高鐵站附近就有草莓...

鹽水美食城龍年小提燈今亮相 限量2000盞消費免費送

今年是龍年，台南鹽水觀光美食城準備限量龍年小提燈贈送，今天上午首度亮相，造型可愛燈籠吸睛，消費者只要在指定時間前往消費就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。