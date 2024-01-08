議員連署升級旅宿品質 雲林縣補助業者升級最高補助300萬

雲林縣政府為協助旅宿業者升級設施、提升服務水準，在縣議員賴淑娞、賴明源等人提案連署後，將推動「古坑地區旅宿業營造計畫」，補助旅宿業者升級軟硬體，每家業者補助50%，最高補助金額300萬元，今天在草嶺遊客中心舉辦說明會。

雲林縣政府去年啟動華山咖啡大街營造計畫，改善商圈店家門面，獲得迴響，縣議員賴淑娞、賴明源等人日前在議會提案連署，希望縣府擴大協助提升古坑鄉草嶺地區的旅宿品質，帶動觀光客回流古坑鄉，雲林縣政府將延續咖啡大街營造計畫，啟動「古坑地區旅宿業營造計畫」，今天在草嶺舉辦說明會。

雲林縣府建設處長李俊興表示，古坑鄉有9家旅館、48家民宿，該計畫邀請專業改造輔導團隊，融入在地特色，以旅宿業者的需求為核心，透過多元化輔導方式，引導業者思索如何改善門廳櫃檯、住房空間、廁所衛浴及無障礙設施與公共空間等，並給予50%相對性補助，每位業者最高補助300萬元。

該計畫待議會通過預算後將開放業者申請，雲林縣長張麗善表示，希望增進旅宿業的品質後，藉此提升古坑鄉的觀光量能，這幾年古坑鄉的山林步道都已逐步完成建置，又有療癒基地吸引遊客，非常有觀光競爭力。