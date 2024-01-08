怒嗆民進黨「廢死政黨」 藍台中4小雞質疑綠不表態是騙票

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聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市立委候選人林家興（左起）、羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪要求民進黨賴蕭說明是否「廢死」。圖／廖偉翔提供
國民黨台中市立委候選人林家興（左起）、羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪要求民進黨賴蕭說明是否「廢死」。圖／廖偉翔提供

台中國民黨立委候選人林家興、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔開記者會表態「反廢死、挺公義」，怒嗆民進黨已是「廢死政黨」。四人指出「有法不執行」，不只廢死黨綱不敢修正，還利用釋憲程序當擋箭牌，實質廢死。

中七選區林家興說，目前執政黨知法玩法，刻意忽略受害者家屬的心情，台灣根本沒有廢除死刑的情況下，就違法拖延。國民黨主張明確就是反廢死，但賴清德卻閉口不回，37名死刑犯聲請釋憲，但法律程序不應該成為司法遮羞布。

他指出，台灣社會有八成多贊成執行死刑，但民進黨在2015年還曾提案要廢除死刑，這些提案委員還活躍在台灣政壇，且步步高升，像蕭美琴、何欣純、潘孟安、蔡其昌等人，並怒嗆民進黨成為「廢死黨」後，台灣的公平正義在哪裡？

羅廷瑋提供教育部數據，台灣社會校園暴力偏差行為通報增加非常誇張，國小端從2012年的968件，2023年的一月到六月份就有4398件，國中端從2653件增加到4015件，高中端從2414件增加到3400多件，可看出校園、社會安全網有破洞。

廖偉翔說，國三學生受害者家屬發出的公開信也是表達反廢死的立場，賴清德在這個議題上卻不敢表態，遇到質疑就掉頭走人，民進黨的傲慢，直接忽視人民期盼的公平正義，也毫無國家領導應有的擔當。台灣多數受害家屬都希望執行死刑，馬英九政府執行33件死刑，民進黨執行2件死刑。

黃健豪強調，政府擺爛不作為，讓這些窮兇惡極之徒持續拖延執行死刑，犯罪者甚至嗆聲說在台灣殺人不會有事情。死刑判決經過司法與立法的嚴格程序，執政黨卻不願意執行死刑，民進黨掌握國會多數席次，心中有廢死價值卻不敢說明，就是在欺騙民眾。

死刑 廢死 民進黨

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