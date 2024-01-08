鹽水美食城龍年小提燈今亮相 限量2000盞消費免費送
今年是龍年，台南鹽水觀光美食城準備限量龍年小提燈贈送，今天上午首度亮相，造型可愛燈籠吸睛，消費者只要在指定時間前往消費就可獲得，預料將掀起民眾熱烈索取。
台南市政府經發局與鹽水觀光美食城今近午在民治市政中心辦理「逛燈節、吃美食、提燈籠」贈送龍年小提燈活動，共有2000只，短小胖嘟嘟造型可愛的燈籠，大大眼睛炯炯有神，搭配不同色澤更為搶眼。
經發局長林榮川表示，燈籠發放時間安排在1月27日、2月3日、2月18日發放，只要來消費就發放1只，數量有限，送完為止。
經發局說，鹽水觀光美食城不少攤販已傳承數十年，從舊址點心城開始已傳承數十年甚至百年，來鹽水觀光美食城消費者要帶著空空肚子和少少銅板，就可吃到傳承三代阿三意麵，軟Q帶點咬勁的麵體淋上香噴噴的肉燥，成就一碗遠近馳名鹽水意麵。
此外，胡家豬頭飯也是來鹽水必吃美食，用豬頭熬煮的米飯粒粒分明，吃起來別有一番滋味，高鈣又營養，還有傳承三代的周碗粿都是非吃不可的銅板美食，邀請大家逛燈節外，更能走進來美食城品嘗美食，相關訊息可至南市市場處官網查詢。
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